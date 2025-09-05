Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:10

Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос

Аглая Тарасова сообщила, что следователь в WhatsApp вызвала ее на первый допрос

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Актриса Аглая Тарасова заявила, что следователь вызвала ее на допрос по WhatsApp, информирует ТАСС. По словам знаменитости, она даже не поняла, что ей пишут сотрудники МВД. Тарасова подчеркнула, что адвокаты разъяснили ей ситуацию, тогда она пришла на допрос.

Первый раз меня вызвали в полицию по WhatsApp с незнакомого номера, я даже не поняла, что это сотрудники МВД мне пишут. И только после того, как адвокаты разъяснили мне, что следователи так делают, я пришла на допрос, — поделилась актриса.

В разъяснении Верховного суда говорится, что вызов на допрос посредством мессенджеров допускается только после согласия лица на такой способ оповещения. В противном случае человека можно вызвать на допрос только с помощью повестки. Тарасова утверждает, что ее не спрашивали о согласии через WhatsApp.

Актрису обвиняют в контрабанде наркотиков после задержания в московском аэропорту. Слушание проходит в зале Домодедовского суда, где рассмотрели вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее выяснилось, что Тарасова проигнорировала первую повестку о необходимости явиться к следователям. Актриса встретилась с правоохранителями только тогда, когда ей пришло бумажное уведомление.

Аглая Тарасова
суды
WhatsApp
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.