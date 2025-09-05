Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос Аглая Тарасова сообщила, что следователь в WhatsApp вызвала ее на первый допрос

Актриса Аглая Тарасова заявила, что следователь вызвала ее на допрос по WhatsApp, информирует ТАСС. По словам знаменитости, она даже не поняла, что ей пишут сотрудники МВД. Тарасова подчеркнула, что адвокаты разъяснили ей ситуацию, тогда она пришла на допрос.

Первый раз меня вызвали в полицию по WhatsApp с незнакомого номера, я даже не поняла, что это сотрудники МВД мне пишут. И только после того, как адвокаты разъяснили мне, что следователи так делают, я пришла на допрос, — поделилась актриса.

В разъяснении Верховного суда говорится, что вызов на допрос посредством мессенджеров допускается только после согласия лица на такой способ оповещения. В противном случае человека можно вызвать на допрос только с помощью повестки. Тарасова утверждает, что ее не спрашивали о согласии через WhatsApp.

Актрису обвиняют в контрабанде наркотиков после задержания в московском аэропорту. Слушание проходит в зале Домодедовского суда, где рассмотрели вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее выяснилось, что Тарасова проигнорировала первую повестку о необходимости явиться к следователям. Актриса встретилась с правоохранителями только тогда, когда ей пришло бумажное уведомление.