Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 16:42

Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе

Задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой отказали в закрытом заседании

Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Суд в Московской области отказал актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово с наркотиками, в просьбе сделать закрытым заседание по домашнему аресту, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка также хотела получить запрет определенных действий, поскольку у нее запланированы съемки фильма.

Тарасова также отметила, что заботится о пожилых родственниках, оплачивает ипотеку и не собирается покидать страну. Звезда признала вину и раскаялась.

Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью, — сказала Тарасова.

У Тарасовой обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. По данным Telegram-канала Mash, у звезды при себе был вейп с гашишным маслом.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей за перевозку каннабиса. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
суды
аресты
актрисы
наркотики
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские в Чите задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.