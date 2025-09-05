Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе

Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков

Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе Задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой отказали в закрытом заседании

Суд в Московской области отказал актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово с наркотиками, в просьбе сделать закрытым заседание по домашнему аресту, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка также хотела получить запрет определенных действий, поскольку у нее запланированы съемки фильма.

Тарасова также отметила, что заботится о пожилых родственниках, оплачивает ипотеку и не собирается покидать страну. Звезда признала вину и раскаялась.

Очень вас прошу, дайте мне возможность это время работать и видеть свою семью, — сказала Тарасова.

У Тарасовой обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. По данным Telegram-канала Mash, у звезды при себе был вейп с гашишным маслом.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей за перевозку каннабиса. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.