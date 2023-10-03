«30 лет нагло врут»: Руцкой — о расстреле Белого дома, Ельцине и Чубайсе Бывший вице-президент Руцкой раскрыл новые подробности путча 1993 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Руцкой

4 октября 1993 года затянувшееся противостояние между Борисом Ельциным и Верховным Советом РФ закончилось штурмом Дома Советов на Краснопресненской набережной. В результате обстрела здания из бронетехники, согласно официальным данным, погибло около 160 человек, ранения получили более 400 человек. Вице-президент РФ Александр Руцкой и около двух десятков его соратников по защите Дома Советов были арестованы, но в феврале 1994 года Госдума их амнистировала. В беседе с NEWS.ru бывший вице-президент подробно рассказал о тех событиях.

Что дало повод применить силу

— Александр Владимирович, 21 сентября 1993 года президент Ельцин распустил Съезд народных депутатов, Верховный Совет до этого приостановил ваши полномочия. Белый дом стал очагом сопротивления, но его обнесли колючей проволокой, отключили воду, электричество. Что привело непосредственно к штурму? Когда прозвучали первые выстрелы?

— Это была не трагедия, это государственный переворот. Вокруг него очень много вранья. И 30 лет нагло врут. И провокации происходили: снайперы стреляли в военнослужащих, сотрудников милиции и гражданское население. Тогда телевидение визжало, что это снайперы Верховного Совета. Вранье! На вооружении службы безопасности парламента снайперских винтовок не было.

Во время следствия была проведена дактилоскопическая экспертиза погибших в Верховном Совете — тех, кого удалось забрать, многих погибших вывезли на паромах по Москве-реке в крематории. Из оружия, изъятого в нашем здании, не погиб ни один военнослужащий и милиционер, ни один гражданский человек. А откуда снайперы?

Ельцину в те дни очень нужен был прецедент. И его организовали. Верховный Совет был огорожен колючей проволокой. 3 октября по нынешнему Новому Арбату на выручку к нам шла массовая демонстрация. Из 30-этажного здания бывшего СЭВ, а тогда там размещалась мэрия, стали стрелять по людям. Я стою у окна и хорошо вижу, откуда стреляют. Я же вице-президент — даю команду поймать этих сук.

А СМИ тем временем круглосуточно врут. В ответ на вранье люди спонтанно решают идти в «Останкино», чтобы потребовать эфир для объяснения того, что происходит — в соответствии с Конституцией. Можно даже поднять из архивов документы, видеозаписи — нет свидетельств о том, что пришедшие туда защитники Белого дома кого-то убили. А из здания телецентра по ним применили трассирующие пули. Это запечатлела видеосъемка.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС Вооруженные сторонники российского парламента, штурмующие здание телецентра «Останкино»

Погибли люди. И появился у Ельцина повод применить силу в отношении Верховного Совета. Началось побоище.

Из танков стали стрелять по Верховному Совету. Грачев (министр обороны РФ в 1992–1996 годах Павел Грачев. — NEWS.ru) говорил потом, что они стреляли деревянными болванками. Но из танка такой болванкой выстрелить невозможно! И бетонное здание тем более от болванки не загорится. Стреляли фугасными и кумулятивными снарядами. Кумулятивный снаряд прошивает преграду и взрывается внутри помещения. Только представить можно, сколько погибло человек во время такой стрельбы.

Руководил ею участник афганской войны, командир Таманской дивизии генерал Евневич, который за это получил звание Героя России.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости 4 октября 1993 года Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости 4 октября 1993 года Фото: Eugeniy Azmetiev/Russian Look/Global Look Press 4 октября 1993 года Фото: Eugeniy Azmetiev/Russian Look/Global Look Press 4 октября 1993 года Фото: Александр Поляков/РИА Новости 4 октября 1993 года Фото: Александр Поляков/РИА Новости 4 октября 1993 года Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости События 21 сентября — 5 октября 1993 года в Москве. Политический конфликт между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости События 21 сентября — 5 октября 1993 года в Москве. Политический конфликт между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости События 21 сентября — 5 октября 1993 года в Москве. Политический конфликт между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости События 21 сентября — 5 октября 1993 года в Москве. Политический конфликт между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости 4 октября 1993 года Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости 4 октября 1993 года Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости 4 октября 1993 года Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости 4 октября 1993 года Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Внутриполитический конфликт в Российской Федерации в 1993 году. Военная техника на улицах Москвы Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Внутриполитический конфликт в Российской Федерации в 1993 году. Военная техника на улицах Москвы Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Дом Советов РФ на площади Свободы в Москве 4 октября 1993 года был обстрелян войсками, введенными в столицу в результате конфликта между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Дом Советов РФ на площади Свободы в Москве 4 октября 1993 года был обстрелян войсками, введенными в столицу в результате конфликта между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным

«Грачев извинился передо мной спустя 10 лет после тех событий»

— Александр Владимирович, почему в августе 1991 года военные отказались штурмовать здание, а буквально через два года и два месяца они это сделали?

— Это сделали люди, которых купили. Всем, сидящим в танках, заплатили серьезные деньги. Люди в те годы были голодными. Нищими легко управлять.

Мы с Грачевым вместе воевали в Афганистане, учились в академии Генштаба. Я не ожидал от Паши, что он примет такое решение. Я ведь отстаивал интересы армии. Многие еще помнят, в каком она была состоянии. Офицеры по ночам подрабатывали таксистами, грузчиками, чтобы прокормить семью. Им Ельцин не платил зарплаты. И вдруг эта армия стреляет по тебе из танков!

Я с Пашей встретился спустя 10 лет после этих событий. Мы были на дне рождения у нашего общего друга, сидели за разными столами, но я видел, что он все время дергался. Потом он выбрал момент, подошел к моей жене Ирине, попросил подвести его ко мне. Он ей сказал: «Ты же знаешь Руцкого, он же бешеный, еще в рыло мне съездит». Но в итоге мы подошли друг к другу.

Он говорит: «Саня, прости меня, я не на того поставил». Я ему говорю: «Паша, как ты был „ку-ку“, таким ты остался — при чем здесь ставка на кого-то, мы же страну потеряли, гопники к власти пришли, разграбили ее!»

Давайте откроем список российских миллиардеров Forbes, почитаем их биографии. В прошлом это, как правило, фарцовщики, мошенники и проходимцы. Найдете там заслуженного человека? Увы...

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press Павел Грачев

«Самое страшное — когда к власти приходят гопники»

— В ночь на 22 сентября 1993 года вы приняли присягу исполняющего обязанности президента РФ. Но глава государства ведь должен опираться на силовые структуры. Как вы рассчитывали их взять под контроль?

— Я принял присягу не потому, что так мне хотелось. Такой порядок был определен Конституцией. Вынес вердикт Конституционный суд: за грубые нарушения Конституции президент РФ подлежит отрешению от занимаемой должности.

Съезд народных депутатов и Верховный Совет приняли решения отстранить Ельцина от должности. В соответствии с Конституцией меня назначают исполняющим обязанности. При чем тут силовые структуры? Я не преследовал цели воевать с кем-либо.

Более того, я написал своей рукой на бумаге, что в предстоящих выборах президента, депутатов я участия принимать не буду! Я хотел снять все сомнения, что рвусь к власти. Опираться на силовые структуры надо тогда, когда намеренно ставишь какую-либо цель.

— Но любое государство должно защищаться.

— А какое же это было государство, если я сидел за колючей проволокой, с отключенной водой, связью?! Три ряда оцепления выстроили вокруг парламента! После этого Ельцин вызвал генерального прокурора Алексея Казанника, дал ему три дня, чтобы провести следствие и приговорить Руцкого к высшей мере наказания. В итоге Казанник написал заявление и ушел с должности, потому что был порядочным человеком. Это был не гопник, а солидный ученый, доктор юридических наук, профессор.

Власти боялись, что на суде вскроется много, за три дня его не проведешь, раскроется клубок, свернутый Ельциным и его командой. Поэтому быстро объявили амнистию.

— Вы подписали амнистию?

— Нет. Когда человек подписывает такой документ, то он признает свою вину. Поэтому я ничего не подписал. В чем моя вина? Разве я устроил государственный переворот? Я понимал, чем это закончится.

Самое страшное — когда к власти приходят гопники. Эти люди живут по принципу «гоп-стоп»: украл и сбежал. На сегодняшний день восемь бывших вице-премьеров сбежали из страны. Там они бутылки по канавам не собирают, грузчиками не работают. Они здесь хорошо отоварились. Хоть одного назад привезли? Нет.

Автор этой безумной приватизации по вбиванию гвоздя в крышку «гроба коммунизма» Чубайс сейчас пенсионер Израиля, в Великобритании его посвятили в рыцари. О чем еще говорить?

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Анатолий Чубайс

Что было в прощальном письме Ельцина к Руцкому

— Сколько человек погибло 3-4 октября в Белом доме и вокруг него? Жириновский говорил, что четыре тысячи человек.

— Нет, это нереальная цифра. Погибло от 1200 до 1300 человек. Точных данных нет. По ночам трупы на баржах вывозили в крематории от здания Верховного Совета по Москве-реке. Крематории работали неделю без остановок.

— Борис Ельцин, уйдя с должности президента РФ, написал вам письмо. В одном из интервью вы сказали, что это было человеческое прощальное письмо. Можете процитировать?

— А еще до этого, в октябре 1997 года, я встретился с ним в Нижнем Новгороде на ярмарке. С Борисом Немцовым, бывшим губернатором Нижегородской области, а потом вице-премьером РФ, я дружил. По многим вопросам у нас были диаметрально противоположные взгляды. Но я умею слышать людей, и он умел. Это не толерантность, а уважение к человеку, несмотря на различия во мнениях.

Так вот, иду я по нижегородской ярмарке и вижу стоящих неподалеку Ельцина с Немцовым. Пытаюсь развернуться — и в сторону. Но Боря Немцов меня заметил: «Александр Владимирович, идите к нам!» Несолидно как-то уходить. Подхожу.

Ельцин первым протягивает мне руку со словами: «Кто старое помянет, тому глаз вон!» Поговорили. Ельцин сказал, что осенью 1993 года все эти события устроила КПРФ. Но я возразил: после этого коммунисты стали большинством в Госдуме двух созывов, председателями палаты выбрали их представителей: Ивана Рыбкина, Геннадия Селезнева. Как же так получилось? Вот таким наш разговор вышел.

А после ухода Ельцина с должности главы государства я получил письмо. Глядя на конверт из администрации президента, подумал, что это, видимо, очередной «привет» как губернатору Курской области за мое отношение к ним. Открываю. Подпись я его хорошо знаю.

Он написал, что, «к глубокому сожалению, вы, Александр Владимирович, оказались правы в том, чем все это закончится». Добавил, что никогда не сомневался в моей порядочности и честности, пожелал всего доброго. И в завершении: «Если можете, простите меня». Когда Ельцин умер, я пошел в храм Христа Спасителя попрощаться с ним, положил цветы — я же православный человек. Для многих это был шок.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look Борис Ельцин

«Я не продаюсь, проверил себя в афганском плену»

— Вы не жалеете, что в 1993 году не перешли на сторону исполнительной власти? Все-таки у вице-президента позиции были крепкие. Вы же до сих пор могли быть во власти.

— Я по своим взглядам все же военный человек, принимал присягу на верность Отечеству и народу.

Когда человек, принявший присягу, слушает выступление Ельцина в Конгрессе США, которое он заканчивает словами «Боже, благослови Америку!», то у него происходит переворот в отношении к сказавшему это. Напомню, это выступление Ельцина было в июне 1992 года. Это первое.

Второе: на моих глазах грабили страну. Вывозили уран, редкоземельные металлы, уничтожали предприятия ВПК. Каков может быть итог? Конечно, я мог занять позицию «под лекала». Более того, меня пытались сагитировать, но это бесполезно — я не продаюсь. Себя проверил в афганском плену. Никого не предал и не сдал.

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