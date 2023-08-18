Ельцин с Руцким выпили «мировую» спустя три года после событий 1993 года Руцкой: сложив полномочия президента РФ, Ельцин признался в крахе реформ 1990-х

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Борис Ельцин и Александр Руцкой

После расстрела Белого дома в Москве 3–4 октября 1993 года первая встреча между лидерами противоборствующих сторон президентом Борисом Ельциным и бывшим вице-президентом Александром Руцким произошла только спустя три года, рассказал NEWS.ru сам Руцкой. По его словам, встречу организовал тогдашний нижегородский губернатор Борис Немцов.

В 1996 году на открытии Нижегородской ярмарки я находился в главном павильоне, когда меня окликнул Борис Немцов. Он стоял рядом с Ельциным, а я проходил мимо. Хотел скрыться, но потом передумал. Поворачиваюсь к ним. Ельцин протягивает руку со словами: «Александр Владимирович, кто старое помянет, тому глаз вон!» — рассказал бывший вице-президент РФ.

По словам Руцкого, беседу с Ельциным он продолжил в отдельной комнате «под три рюмки коньяка». Президент пожаловался Руцкому на коммунистов, которые якобы столкнули их осенью 1993 года. Больше встреч у Руцкого с Ельциным не было, но после ухода Ельцина с поста президента РФ Руцкой получил от него письмо с гербовой президентской печатью.

В письме Ельцин написал, что я оказался прав, когда говорил, что его «реформы» закончатся дефолтом и разрухой в стране. И дальше: «Я в вашей порядочности и честности никогда не сомневался». Когда Ельцина отпевали в храме Христа Спасителя, я пришел попрощаться с ним, положил цветы, многих шокировав этим, — добавил Руцкой.

3–4 октября 1993 года в результате внутриполитического кризиса в РФ произошли столкновения между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного совета, которые привели к перестрелкам в центре Москвы и расстрелу Белого дома. Вице-президент РФ Руцкой возглавил защиту парламента, но впоследствии был арестован и помещен в следственный изолятор «Лефортово». Выпущен по амнистии 26 февраля 1994 года.

Ранее, 19–21 августа 1991 года, группа представителей руководства СССР, образовав ГКЧП, попытались отобрать полномочия у президента страны Михаила Горбачева, чтобы сорвать подписание нового Союзного договора. На стороне Горбачева выступило руководство России. Президент РСФСР Ельцин поручил вице-президенту Руцкому высвободить Горбачева «из блокады» на его даче в Крыму и доставить в Москву членов ГКЧП, находящихся на этой даче. После этого члены ГКЧП были арестованы.