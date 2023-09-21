Руцкой раскрыл главную причину расстрела Дома Советов в 1993 году Бывший вице-президент РФ Руцкой: «молодые реформаторы» грабили страну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главной причиной кризиса власти осенью 1993 года стала «грабительская приватизация» в России, начатая правительством «молодых реформаторов», заявил NEWS.ru бывший вице-президент РФ Александр Руцкой. По его словам, на эти и другие ошибки правительства РФ указал Верховный Совет. С осени 1991 года правительство возглавлял сам президент Борис Ельцин, в декабре 1992 года премьер-министром назначили Виктора Черномырдина. Однако президент решил ликвидировать Верховный Совет, породив жесткое противостояние в обществе, а оно уже привело к расстрелу Дома Советов.

По сути, тогда в стране под предлогом приватизации произошло разворовывание национального достояния. Я убеждал Ельцина, что это приведет к краху, к обнищанию людей, но он стал говорить общественности, что вице-президент и Верховный Совет мешают ему проводить реформы. Белый дом, как тогда называли здание парламента, окружили колючей проволокой, а потом по нему стали стрелять танки, — рассказал бывший вице-президент РФ.

21 сентября 1993 года президент Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ, в начале сентября он отстранил от исполнения обязанностей вице-президента Руцкого. Противостояние закончилось штурмом Белого дома. По официальным данным, погибли 160 человек. Руцкой и около 20 его соратников были арестованы, но через пять месяцев их амнистировали.

После этих событий первая встреча Ельцина с Руцким произошла только спустя четыре года. Об этом NEWS.ru рассказал сам Руцкой. По его словам, встречу организовал тогдашний нижегородский губернатор Борис Немцов. Ельцин протянул руку Руцкому со словами: «Кто старое помянет, тому глаз вон!». После этого они выпили «мировую» в кулуарах мероприятия.