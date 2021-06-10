Руцкой рассказал о барже трупов после обстрела Белого дома

https://static.news.ru/photo/c6a3497c-ca77-11eb-a958-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Во время обстрела и штурма Белого дома, где располагался Верховный Совет России, погибло гораздо больше людей, чем это было озвучено официально. Их тела вывозились на барже. Об этом Lenta.ru рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.

У здания Верховного Совета погибло не 150, а более полутора тысяч человек. Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке, — заявил он.

Он также назвал враньём информацию о том, что здание парламента якобы обстреливалось деревянными болванками. Политик пояснил, что все видели, как горело и было закопчено здание. От деревянных болванок такого быть не может. По словам политика, применялись фугасные снаряды и кумулятивные, которые пробивают стены и разрываются внутри.

Руцкой добавил, что пьяные бойцы ОМОНа хватали людей и расстреливали прямо на стадионе неподалёку от здания Верховного Совета. Кроме того, были иностранные снайперы, обстреливавшие милиционеров, военных и гражданское население.

Ранее политик рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении Бориса Ельцина появился некий иностранец. Именно он подсказывал президенту, кого поставить на ту или иную должность, а кого снять.