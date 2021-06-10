Руцкой назвал роль в развале СССР неизвестного иностранца рядом с Ельциным

https://static.news.ru/photo/d6213204-62a5-11eb-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Некий иностранец с акцентом был в окружении Бориса Ельцина незадолго до крушения СССР. Именно он науськивал президента, кого поставить на ту или иную должность, а кого снять. Такое заявление сделал бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью Lenta.ru.

Я стал случайно свидетелем нелицеприятного разговора. Солидный, под стать Ельцину, высокий человек говорит ему: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента», — вспомнил Руцкой детали беседы.

Он отметил, что больше никогда и нигде не видел этого человека. На доводы иностранца Ельцин ответил уклончиво. Он пообещал подумать об этом. Это было всего через неделю-полторы после выступления Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Ранее политтехнолог Глеб Павловский, работавший с первым российским президентом Борисом Ельциным, рассказал, почему тот согласился уйти в отставку. По его словам, дело было в том, что Ельцин потерял поддержку россиян. Он относительно спокойно принял решение об уходе после того, как увидел результаты думских выборов.