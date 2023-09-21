«Расстрелом Белого дома управлял Вашингтон»: Руцкой вспомнил осень 1993-го 30 лет назад Борисом Ельциным был издан указ, обостривший противостояние между президентом и Верховным Советом РФ

Фото: Eugeniy Azmetiev/Russian Look/Global Look Press

30 лет назад в России вступил в свою острою фазу политический кризис, приведший к расстрелу Верховного Совета. Разногласия по поводу реформ между исполнительной властью во главе с президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом РФ, на стороне которого был вице-президент Александр Руцкой, начались еще в начале 1993 года. 21 сентября того же года Ельцин подписал указ о роспуске парламента и Съезда народных депутатов РФ, в начале сентября он отстранил от исполнения обязанностей вице-президента Руцкого. О том, что произошло дальше, NEWS.ru подробно рассказал Александр Руцкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Руцкой

Как поссорились Борис Ельцин и Александр Руцкой

Кризис между исполнительной властью закончился расстрелом Белого дома, в котором находились депутаты во главе с председателем парламента Русланом Хасбулатовым и Руцким. 4 октября произошел штурм Белого дома, по которому стреляли танки. По официальным данным, в ходе штурма здания погибли не менее 157 человек. Несколько десятков человек, среди которых руководители Верховного Совета и вице-президент, были арестованы.

События первых дней октября 1993 года в Москве вошли в историю как «расстрел Белого дома», как тогда называли Дом Советов на Краснопресненской набережной. Иначе эти события называют кровавым противостоянием между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом РФ во главе с его председателем Русланом Хасбулатовым, на стороне которых находился вице-президент Александр Руцкой.

Конфликт Руцкого с президентом Ельциным и кабинетом министров Егора Гайдара начался фактически с первых чисел января 1992 года, когда реформаторы приступили к шоковым для россиян рыночным преобразованиям. Были отпущены розничные цены, которые сразу увеличились в десятки раз. Годовая инфляция в РФ составила 2508,85%. Уровень жизни россиян резко упал.

Вице-президент Руцкой стал одним из самых жестких критиков правительства реформаторов, членов которого он назвал «мальчиками в розовых штанишках». Аналогичную позицию в отношении правительства занял спикер парламента Руслан Хасбулатов и подавляющее большинство депутатов. Когда Ельцин распорядился 1 сентября 1993 года отстранить Руцкого от обязанностей вице-президента РФ, опечатать его кабинет в Кремле, тот поехал в здание Верховного Совета, где ему был предоставлен рабочий кабинет.

21 сентября, сразу после того как президент издал указ о роспуске Верховного Совета, Конституционный суд РФ не только признал его незаконным, но и посчитал основанием для отрешения Ельцина от должности. В ту же ночь парламент принял постановление о прекращении полномочий президента Ельцина, временно наделив ими Руцкого.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Александр Руцкой, Борис Ельцин

Противостояние Кремля и Белого дома стало набирать катастрофические обороты, вылившись через две недели в силовой штурм Верховного Совета.

Что привело к противостоянию между Кремлем и Белым домом

Александр Руцкой с самого начала нашей беседы подчеркнул: о тех событиях он слышит и читает «очень много вранья». Главной причиной кризиса между правительством Ельцина — Гайдара и парламентом с вице-президентом он назвал приватизацию.

«Что такое приватизация? Это прежде всего поиск эффективного собственника. Это не мое утверждение, весь мир руководствуется такой целью. Приватизация должна происходить не за бесценок, за приватизируемые объекты должны быть назначены реальные цены, а вырученные деньги должны быть направлены на развитие каких-то новых отраслей и, разумеется, на социальные проблемы, которых у нас предостаточно», — рассказал Руцкой.

По его словам, на самом деле произошла варварская приватизация. О ее целях сказал сам её автор Анатолий Чубайс, признавшись, что они не стремились собрать средства на социальные программы, на экономическое развитие страны, они преследовали цель «забить гвоздь в крышку гроба коммунизма».

«А по сути, произошло разворовывание национального достояния страны. Конфликт между президентом и правительством, с одной стороны, Съездом народных депутатов, Верховным советом, с другой стороны, возник прежде всего по поводу приватизации», — сказал бывший вице-президент.

Руцкой утверждает, что в расстреле Верховного Совета России были заинтересованы США.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Баррикады на Новом Арбате 2 октября 1993 года

«Оттуда шла вся режиссура. Вашингтон управлял расстрелом. Потому что там понимали, что мы бы не дали разграбить страну. 78 тысяч советских заводов, фабрик, комбинатов впоследствии было уничтожено! Это все стало возможным после расстрела парламента и роспуска съезда», — считает Руцкой.

Руцкой предлагал свою приватизацию в РФ

Группа вице-президента еще в 1992 году разработала свой вариант приватизации на конкурсной основе. Разгосударствление собственности должно было происходить в несколько этапов. Руцкой рассказал о ее сути:

«В чем был смысл программы? Если вы выигрываете конкурс, то в соответствии с трастовым договором вам передается объект в управлении. Постепенно вы выплачиваете его реальную стоимость. У вас же наследства многомиллионного нет, а кредит огромный никто не даст. Став на таких условиях владельцем, вы к объекту будете относиться по-особому, потому что он уже ваш. Такая приватизация рассчитана на несколько этапов.

Сперва можно было заняться сферой обслуживания. Зачем государству рестораны, кафе, парикмахерские, булочные, ателье, дома быта. На этом этапе обкатываем механизмы приватизации. Потом переходим к легкой промышленности. Уже передаем собственникам шитье костюмов, обуви, рубашек и так далее. Затем переходим к более сложным этапам. Программа была рассчитана на 8 лет».

Эту программу Руцкой представил лично Ельцину. Но президент ответил, что в рынок надо переходить немедленно.

«Я попытался его убедить, что переход в новую форму экономических отношений через изъятие накопленных средств населения и либерализацию цен — это путь в нищету. Джон Кейнс в своем труде „Общая теория занятости, процента и денег“ наглядно это доказывает. А что Ельцин? Он стал говорить общественности, что Верховный Совет и съезд народных депутатов мешает ему проводить реформы», — рассказал Руцкой.

«Мальчишки в розовых штанишках» предали свою армию

Но одна причина, какой бы серьезной она ни была, не могла привести к кровопролитию в центре Москвы. Были и другие камни преткновения, один из ключевых — состояние армии, отметил Руцкой.

Фото: Bergmann at Japanese Wikipedia/CC BY 3.0/wikipedia/commons 1993 год

«Параллельно возникают конфликты в отношении наших вооружённых сил. Из Польши, Германии, Чехословакии, Венгрии выводят группы войск в чистое поле, в леса. Здесь бросают танки, артиллерийские орудия, просто вакханалия какая-то. То есть мы собственными руками уничтожали обороноспособность своей страны. Это тоже раскручивает маховик противостояния депутатов и президента.

Председатель правительства РФ Силаев, назначенный на эту должность в июне 1990 года, выдержал чуть более года и уже в сентябре следующего года ушел. Это бывший министр авиационной промышленности СССР, зампредседателя Совмина СССР. А ему вмонтировали в правительство людей с биографией из трех строчек: родился, учился, женился, никем толком не работал, не руководил — и сразу в министры! Но это же невозможно было выдержать! И я в открытую говорил: что делаем и куда идем?» — утверждает Руцкой.

В итоге конфликт обострился: в марте 1993 года Ельцин издал указ «О деятельности исполнительных органов до преодоления кризиса власти», 21 сентября — указ «О поэтапной конституционной реформе в РФ». По мнению Руцкого, Ельцин «решил уничтожить, перечеркнуть высшие органы государственной власти, какими по Конституции были Съезд народных депутатов РФ, Верховный Совет».

«Заключение по сентябрьскому указу вынес Конституционный суд РФ — отрешить Ельцина от должности. Кстати, до сих пор это определение не отменено! Не отменено и решение об отрешении от должности Съезда народных депутатов. Не имел права Ельцин и меня отстранять от должности, поскольку это мог сделать только высший орган власти в стране — съезд. Все это говорит о том, что появившиеся после расстрела Белого дома новые органы власти нелегитимные», — вспоминает бывший вице-президент.

«Заговор, согласованный с „вашингтонским обкомом“»

Руцкой отметил, что отношение к Ельцину у него резко поменялось задолго до этих событий. 17 июня 1992 года президент России выступил в Конгрессе США, сказав фразу: «Господи, благослови Америку!» (согласно аудиозаписи, фраза полностью звучала так: «Господи, благослови Америку! И добавлю к этому — и Россию!». — NEWS.ru).

«Я военный человек, принявший присягу. И когда военный человек слушает такое, у него в сознании происходит переворот. Только недавно прекратила существование советская страна. Нас грабят, вывозят уран, редкоземельные металлы, уничтожают военно-промышленный комплекс. Почему? Для чего? Конечно, я мог занять позицию под лекала, нарисованные США, и меня пытались агитировать. Но меня не купишь.

Я себя проверил в армии и в афганском плену. Никого не сдал и не предал. Я бы никогда в плен не сдался, но ранение было такое, что я пришел в себя, когда уже на дыбу повесили. Два дня висел, не раз прощался с жизнью, истекая кровью, слепни кусали. Спасло меня то, что пакистанская разведка обнаружила мое местонахождение, с вертолета побили моджахедов, завернули меня в простынь и увезли. Мне не стыдно за свою жизнь. Детям не стыдно за меня, поскольку знают, что их отец не был предателем, вором, подонком. Готов еще многое делать для страны, но для многих я неудобен сегодня — говорю, что думаю», — рассказал Руцкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Руцкой

О причинах расстрела Белого дома в октябре 1993 года Руцкой написал в своей книге «Кровавая осень».

«Никаких эмоций — просто документы, стенограммы, решения. Пусть люди сделают выводы сами, что произошло. Но в книге четко и ясно показано, что это был заговор, согласованный с „вашингтонским обкомом“», — утверждает Руцкой.

Продолжение воспоминаний Александра Руцкого — уже непосредственно о ходе событий 3-4 октября — читайте на сайте NEWS.ru в ближайшие дни.

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