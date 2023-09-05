В Конгрессе США объявили о поддержке импичмента Байдену Конгрессвумен Грин: палата представителей поддержит запуск импичмента Байдену

Фото: Carlos Escalona - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Большинство членов палаты представителей Конгресса США готовы поддержать запуск расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену, заявила в Twitter (X) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Для прохождения данной инициативы в палате ее должны поддержать более 50% конгрессменов.

Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернемся в сентябре, чтобы наконец открыть расследование по импичменту, — написала Грин.

Ранее Марджори Тейлор Грин уже заявляла о том, что расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена может быть запущено в сентябре. При этом ряд представителей партии утверждают, что они пока не готовы рассматривать вопрос об импичменте. По словам конгрессмена от штата Небраска Дона Бэкона, для проведения расследования необходимо иметь четкие доказательства серьезного преступления, а не предположения.

В свою очередь телеканал NBC News сообщил, что Белый дом начал активно готовиться к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену со стороны Республиканской партии в палате представителей конгресса. Администрация намерена агрессивно ответить на действия политических оппонентов.