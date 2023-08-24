Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев: кто из них «похоронил» СССР и КПСС Рой Медведев вспомнил последних четырех генеральных секретарей ЦК КПСС

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/ТАСС

Михаил Горбачев, Константин Черненко, Юрий Андропов и Леонид Брежнев

24 августа 1991 года президент СССР Михаил Горбачев заявил о сложении полномочий генерального секретаря ЦК КПСС. Он также предложил самораспуститься Центральному комитету. Накануне, 23 августа, деятельность КПСС была приостановлена на территории России, ее имущество арестовано, здания опечатаны. В эти дни фактически закончилась история Коммунистической партии в стране. Она была основана в 1898 году Владимиром Лениным, в 1917 году совершила первую в мире социалистическую революцию, в дальнейшем прошла через многие победы и неудачи, была единственной правящей партией в стране.

Историки утверждают, что первые признаки глубокого кризиса в КПСС появились в период правления позднего Брежнева. Весь его период на посту генсека следует делить на две части: когда энергичный Брежнев добивался успехов во внешней и внутренней политике — это первые 10 лет правления, и на последующий период навалившихся на генсека болезней, осложнивших его жизнь и деятельность. О нем и его последователях — руководителях КПСС и советского государства NEWS.ru рассказал историк и писатель Рой Медведев.

Брежнева даже советские диссиденты не считали врагом

— Рой Александрович, как вы, историк, писатель, бывший советский диссидент, относитесь к Брежневу?

— Положительно. Он пришел к власти мирным путем, стал проводить реформы и исправлять нелепости, которые наделал своими реформами Хрущев. Брежнев начал с политики смягчения во всех сферах: в экономике, во внутренней жизни, в отношениях с оппозиционерами. Диссидентское движение, которое появилось при Брежневе, как раз свидетельствовало о том, что режим стал более мягким.

При Сталине тоже были противники режима, но они были уничтожены физически. При Хрущеве противников режима уже арестовывали, преследовали. Поэтому при Хрущеве оппозиции не было, а при Брежневе появилась диссидентская оппозиция, потому что он был мягким руководителем. Он допускал несогласие со своим мнением, не преследовал тех, кто рассказывал анекдоты про него, даже наоборот, смеялся, слушая эти анекдоты.

Брежнев не был жестким руководителем, при нем литература получила развитие. Например, мои книги выходили за границей. В СССР меня, напротив, не печатали. Конечно же, я даже не мог подумать об издании книг при Сталине и Хрущеве. Меня бы сразу арестовали. А при Брежневе мои книги печатались в Америке, в Англии, во Франции, в Японии.

Фото: Яков Халип/РИА Новости Леонид Ильич Брежнев, первый секретарь Днепропетровского обкома Коммунистической партии большевиков Украины, в рабочем кабинете

— Но ведь Брежнев был в разные годы разным?

— Надо разделять два периода, когда Брежнев был здоровым человеком и когда уже его сломали болезни. Первый период длился примерно 10 лет его правления. Тогда он был здоровым, крепким мужчиной. Брежнев хорошо выглядел, увлекался охотой, ездой на автомобиле и, конечно, женщинами. Он не слыл жестоким человеком. Его время было гораздо более спокойным, чем время Хрущева и тем более Сталина.

А потом Брежнев тяжело заболел, у него случился инсульт, потом второй. А потом был инфаркт. И тогда он стал доверять многое помощникам, заместителям, членам Политбюро. И вот это время, позднего Брежнева, стало не самым лучшим для страны. Но все-таки мы жили при нем гораздо спокойнее, чем при Сталине и Хрущеве.

— В 2005 году вышел телесериал «Брежнев» режиссера Сергея Снежкина. Главную роль сыграл Сергей Шакуров. Вам понравился сериал?

— Брежнев изображен реалистично. Фильм как раз рассказывает о Брежневе, когда он был уже болен. К нему даже мы, диссиденты, не относились как к врагу. Председателем КГБ Брежнев назначил Юрия Андропова — разумного человека, который такую политику и проводил, разумную.

Эпоху Брежнева некоторые называют застоем. Но это не совсем правильный термин, который появился при Горбачеве. При Брежневе рост экономики составлял 3% в год. При Горбачеве рост упал на несколько процентов.

Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев на трибуне мавзолея во время первомайской демонстрации

При Брежневе было проведено очень большое строительство, создавались большие предприятия. Крупные стройки шли на Дальнем Востоке, в Сибири, в Москве. При нем фактически был построен БАМ. И очень сильно укреплялась армия. Все-таки Брежнев воевал, он был полковником во время Великой Отечественной войны, затем получил звание генерал-майора. Наша армия приобрела большое могущество, но в то же время были заключены первые соглашения с США об ограничении наступательных вооружений и ядерного оружия.

Если говорить громкими словами, Брежнев был искренним борцом за мир. Про Хрущева мы так сказать не можем — при нем был страшно опасный Карибский кризис.

— Те, кто жил в те годы, вспоминает, что у Брежнева была плохая дикция, ходил он тяжело, взгляд был уже тяжел, как у больного пожилого человека. Такое состояние не мешало ему руководить такой большой страной?

— Конечно, мешало. Нам нужен был гораздо более здоровый, способный и умный руководитель. Плохая дикция — это последствия инсультов. Великим оратором он не был, даже когда только пришел к власти. Но я хорошо его помню: красивый, высокий. Он увлекался разными видами спорта, прекрасно плавал в Черном море, мог целый час держаться на воде. Любил слушать Окуджаву и Высоцкого. Очень трогательно переживал, когда узнал про смерть Высоцкого.

Фото: Михаил Кулешов/РИА Новости Юрий Андропов, Леонид Брежнев и Алексей Косыгин

Андропов не успел реформировать СССР

— После смерти Брежнева в ноябре 1982 года генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Юрий Андропов. Он укрепил страну?

— Юрий Андропов руководил страной 15 месяцев. Это был интеллектуально одарённый человек. Он сразу стал проводить в жизнь свой план изменений, рассчитанный на несколько лет. Эту программу он разрабатывал раньше. Андропов 15 лет возглавлял КГБ СССР. Это большая власть, не исполнительная, но секретная, позволяющая знать все болевые точки страны.

Он начал реформы, укреплял дисциплину труда. Дело в том, что при Брежневе люди, конечно, распустились. Многие даже на работу не ходили, если им это позволялось. Коррупция большая появилась. Брежнев не любил менять кадры, руководители подолгу сидели в обкомах и горкомах. При таком положении дел руководить страной было невозможно. Поэтому Андропов начал с укрепления дисциплины труда. Но времени у него оказалось мало. Здоровье его было подорвано, более всего его мучили почки. Умер 9 февраля 1984 года. Его реформы сразу забыли.

«Зря он согласился». Генсек Черненко пытался руководить из больницы

— Уход из жизни Андропова привел на вершину власти в СССР Черненко. Чем запомнилось его правление?

— Константин Черненко был очень больным человеком. После смерти Андропова не знали, кого выбирать, не было никакого кандидата, поэтому выбрали Черненко. Все понимали, что он во главе государства и партии ненадолго. Считаю, что он напрасно согласился, ведь все время болел, страной не правил. На вершине власти пробыл чуть более года, но его никто не помнит — время прошло впустую. Он отказался от реформ Андропова. Управлял с помощью записок из больницы, но их никто даже не читал. Всю жизнь Черненко занимался аппаратной работой, с бумажками.

Народ прозвал это время «эпохой великих похорон». Начались эти похороны с января 1982 года, когда умер главный советский идеолог Михаил Суслов, в том же году, в ноябре, ушел из жизни Брежнев, в феврале 1984 года — Андропов. Завершилось это время проводами Черненко в марте 1985 года.

Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС Константин Черненко

Горбачев стал могильщиком партии и государства

— «Эпоха великих похорон» закончилась избранием генсеком Михаила Горбачева, который, в свою очередь, похоронил КПСС...

— Не только КПСС, он и Советский Союз похоронил. Страну можно было сохранить, поскольку она обладала запасом прочности. Что касается КПСС, то он сложил с себя полномочия генсека (24 августа 1991 года. — NEWS.ru), и партия после этого рухнула.

— Какая у Горбачева была главная ошибка, приведшая к такому исходу?

— Он не управлял страной. Он все время что-то долго говорил, произносил речи. Горбачев думал, что самое главное для руководителя — это говорить. Первоначально он произвел на меня положительное впечатление: крепкий, здоровый человек. Первые его речи были осмысленными. Я встречался с ним несколько раз. Однажды он пригласил меня в свой кабинет, предупредив, что через 30 минут у него начнется мероприятие. Он хотел спросить, что я думаю по поводу какого-то важного вопроса. Но стал говорить сам и не мог остановиться все полчаса, а я сидел и слушал его речь. У него было недержание речи — этот недуг описан в психиатрии.

Но ведь Горбачев был генсеком, у него была огромная власть, и своими долгими пустыми речами и бездействием он нанес государству большой вред.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Президент США Рональд Рейган (слева) и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа)

— Какую память Горбачев оставил о себе?

— Плохую. Это был самый слабый руководитель в истории нашей страны. Он спровоцировал центробежные тенденции в СССР. Это случилось потому, что Горбачев не занимался управлением такого большого и сложного государства. Республики и области были вынуждены сами решать свои вопросы, брали на себя полномочия — начался парад суверенитетов. Но регионы не могли решать многие вопросы, поскольку нуждались в помощи центра. Ее не было.

Советский Союз юридически перестал существовать в декабре 1991-го, но на самом деле он фактически стал разваливаться еще в 1990 году.

В стране появился повальный дефицит необходимых товаров. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, я получал небольшой паек из замороженной курицы, пакетиков крупы, сахара. А в магазинах вообще ничего не было. Такую помню карикатуру: огромный магазин, пустые полки, и только на одной из них стоит фигурка Горбачева с плакатом: «Перестройка».

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