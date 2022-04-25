Уже не «империя зла»: как приезд Саманты Смит примирил Запад и СССР

«Вторая холодная война» — так 1980-е годы вошли в историю международных отношений. Отношения между двумя сверхдержавами достигли своей низшей точки. Лидеры СССР и США соревновались в жесткой риторике, причем Вашингтон явно вырвался вперед. Казалось, еще немного — и мир все-таки сорвется в ядерную войну. Именно в этот момент письмо юной американки Саманты Смит из штата Мэн к советскому лидеру перевернет ситуацию. Якобы неминуемая катастрофа так и не разразилась. А Саманта Смит в какой-то момент станет символом мира.

Мир без борцов за мир

В советское время ходил анекдот, мол, наша страна не хочет войны, но борьба за мир будет такая, что камня на камне не останется. Первая половина 1980-х годов, казалось, подтверждала эту невеселую шутку. Отношения между двумя сверхдержавами — СССР и США — достигли дна. Население обеих стран вполне серьезно опасалось ядерной войны.

В 1985 году Стинг пишет свою знаменитую песню «Русские», где в первой же строчке говорится: «В Европе и Америке растет чувство истерии». И действительно, не заметить её было сложно. Пришедший к власти в СССР в ноябре 1982 года Юрий Андропов вызывал исключительно негативные эмоции у западных лидеров. СМИ постарались напомнить всему миру, что действующий генсек ЦК КПСС участвовал в подавлении венгерского восстания 1956 года, а с 1967 по 1982 год возглавлял КГБ. Словом, во главе «империи зла» встал настоящий «черный властелин», который 25 лет подряд только и делал, что уничтожал врагов и в любой момент был готов жахнуть по «свободному миру» атомной бомбой.

Американская девочка Саманта Смит, посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, и ее родители в музее "Кабинет и квартира В.И.Ленина в Кремле" Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Вдобавок имидж СССР испортило вторжение в Афганистан в 1979 году. В Москве, конечно, считали, что реакция Запада будет негативной, но никто не ожидал, что она станет настолько жесткой. К тому же президент США Джимми Картер вспомнил, что он обещал сделать права человека основной внешней политикой своей администрации. В результате из-за войны СССР нарвался на бойкот Олимпийских игр в Москве 1980 года.

Отношения между двумя сверхдержавами покатились вниз. США и СССР решительно отбросили проводимую в 1970-х годах «политику разрядки» и мирного сосуществования. Конкуренция за сферы влияния усилилась — начался очередной пик военных конфликтов по всему миру. В мирные призывы Вашингтона и Москвы уже мало кто верил.

За пару недель до советского вторжения в Афганистан руководство НАТО решило развернуть дополнительные ядерные силы сдерживания на территории стран Альянса. Это решение спровоцировало «евроракетный кризис». США разместили более 550 ракет «Першинг-2» в Европе. Все для того, чтобы добиться четкого выполнения сценария «гарантированного уничтожения». А то мало ли, вдруг «империя зла» вторгнется. СССР в ответ развернул в европейской части мобильные комплексы СС-20.

По всей Европе и в США начались массовые демонстрации против очередной гонки вооружений. В 1983 году переговоры о выводе из Европы американских ракет были заморожены.

Посол мира

22 ноября 1982 года вышел журнал Time с Юрием Андроповым на обложке. Будущий посол мира американка Саманта Смит, которой тогда было 10 лет, просмотрела выпуск и спросила свою мать : «Если Андропова так боятся, почему не напишут ему письмо и не спросят, собирается ли он начинать войну?». Согласно воспоминаниям, мать Саманты посоветовала дочери самой написать советскому генсеку и задать этот вопрос. Хуже-то точно не будет.

К её радости и удивлению, 26 апреля 1983 года она получила письмо от Андропова, в котором её приглашали посетить СССР. Однако до этого выдержки из письма Саманты были опубликованы в «Правде» вместе с выдержками из писем других американских граждан, озабоченных своей жизнью и не желающих погибать в огне ядерного Армагеддона. Сделано это было, как предполагает ряд историков, намеренно. Президент США Рональд Рейган в марте 1983 года анонсировал работы над «Стратегической оборонной инициативой» (СОИ) — системой противоракетной обороны с элементами космического базирования.

По просьбе советского посольства ответ Саманты на письмо Андропова был опубликован в советской печати. После этого девочка проснулась знаменитой — не со всяким жителем США вступает в диалог лидер «империи зла». Её стали приглашать на ТВ. СМИ со всего мира стали интересоваться, понравился ли ей ответ советского руководителя, поедет ли она в СССР и можно ли предотвратить ядерную войну.

Саманта Смит ТАСС/Архив

Поездка в СССР состоялась за счет принимающей стороны. В июле 1983 года Саманта Смит вместе с родителями приземлилась в Москве. Принимали её на уровне руководства иностранной державы. Приезду уделялось повышенное внимание и советских, и международных СМИ.

За две недели, которые юная американка провела в СССР, она стала настоящей суперзвездой. Собственно, в ней было то, что должно было понравиться многим — смесь непосредственности и застенчивости, море милоты и широкая улыбка. Возможно, она в какой-то мере напоминала части советских граждан успех Юрия Гагарина. Без сомнения, широко освещаемый приезд Саманты Смит, её визит в «Артек», где она жила вместе со своими сверстниками, сильно ослабили негативное восприятие СССР на Западе. «Империя зла» уже не выглядела такой злой. «Надеюсь, русские тоже любят своих детей», — споёт Стинг через два года. До приезда Саманты Смит такое нельзя было даже представить.

Статус суперзвезды был подтвержден Самантой по возвращении домой. Губернатор её родного штат Мэн разразился речью в её честь на торжественном параде, который провели специально к её приезду. Девочке вручили символические ключи от города Манчестер, в котором она проживала . Её стали ещё чаще звать на ТВ, она начала сниматься в сериалах. При этом она продолжала участвовать во всевозможных мирных инициативах по ядерному разоружению.

Как у всякой настоящей звезды, у Саманты были завистники. Кроме восхищения, она получила и свою долю ненависти — кто-то считал её коммунисткой и «куклой Кремля». Однако не стоит думать, что девочка была настолько наивной, что не понимала: советская сторона пыталась использовать ее и создаваемый ею образ в свою пользу. Тем не менее она считала это оправданным — ведь это было направлено на развитие мирных отношений между двумя сверхдержавами.

Москва. Американская школьница Саманта Смит отвечает на вопросы журналистов во время визита в СССР Яковлев Александр/ТАСС/Архив

Гибель Саманты Смит в авиакатастрофе в конце августа 1985 года больше всего ударила по СССР. «Культурная дипломатия» Москвы потеряла мощный символ, который работал на её интересы. Попытки продлить эффект от деятельности Саманты Смит были, но не дали того результата. Например, в качестве ответного визита в 1986 году США посетила советская школьница Екатерина Лычева. Игры доброй воли, которые были организованы как мирная инициатива и противовес бойкоту Олимпиад (США в 1980 году и СССР в 1984 году), успешно состоялись в 1986 году в Таллине. Однако уже в 1990 году в Сиэтле они прошли практически незамеченными.

Период миротворчества и «борьбы за мир во всем мире» закончился с развалом СССР. Саманта Смит была символом той эпохи. Как каждый символ своей эпохи, он позабылся с её завершением.