«Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны»: чем запомнился Громыко 114 лет назад родился министр иностранных дел СССР, который занимал пост рекордные 28 лет. Как Громыко гасил мировые кризисы в разгар холодной войны

Фото: Егоров Василий/Фотохроника ТАСС

Член Политбюро ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко, 1987 год

18 июля 1909 года родился знаменитый дипломат, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. На Западе его прозвали Мистер Нет за въедливость, упорство и неуступчивость на переговорах. С ним нередко сравнивают главу дипведомства РФ Сергея Лаврова. Громыко занимал свой пост 28 лет — дольше, чем любой другой глава МИД в истории СССР и Российской Федерации. Ему довелось урегулировать Берлинский и Карибский кризисы, добиться разрядки с Западом. Главные уроки от «дипломата номер один» — в материале NEWS.ru.

Где учился будущий глава МИД СССР

Андрей Громыко родился в деревне Старые Громыки Могилёвской губернии — сейчас это территория Гомельской области в Белоруссии. Его семья была небогата, отец участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, после этого был и крестьянином, и рабочим.

Будущий глава МИД СССР начал трудиться с детства — с 13 лет помогал отцу сплавлять лес. Закончив школу, отправился в техникум, потом поступил учиться в Белорусский государственный институт народного хозяйства на экономиста. Еще будучи студентом, он начал преподавать, а впоследствии стал директором школы под Минском.

Когда Андрею Громыко предложили поступить в аспирантуру, он согласился. Сначала молодой человек учился в Минске, потом перевелся в Москву. Работая над диссертацией, стал активно учить английский. Это требовалось для защиты — тема была посвящена сельскому хозяйству в США. Как потом оказалось, своей блестящей карьерой Громыко во многом был обязан этому иностранному языку.

Защитившись в 1936 году, он вскоре стал старшим научным сотрудником Института экономики АН СССР. Громыко совмещал работу с преподаванием политэкономии в Московском институте инженеров коммунального строительства. Планировал и дальше заниматься наукой, но в его судьбе произошел неожиданный поворот.

Фото: ТАСС Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, 1959 год

Как Громыко познакомился со Сталиным

Образованный молодой ученый ростом 185 сантиметров, знающий английский язык и при этом выходец из крестьян, привлек внимание советского руководства. В то время в Народном комиссариате иностранных дел не хватало кадров — в 1939 году был уволен нарком иностранных дел Максим Литвинов, а вместе с ним и большая часть сотрудников ведомства.

Выбор пал на Громыко. «Молодой, неопытный, но честный», — так охарактеризовал начинающего дипломата Вячеслав Молотов. Как потом рассказывал Громыко своему сыну, дипломатом он стал случайно. Тем не менее его карьера развивалась стремительно — еще не достигнув 30 лет, едва перешедший в НКИД сотрудник стал заведующим отделом американских стран.

Вскоре Андрея Громыко вызвал к себе Иосиф Сталин, поставив перед ним задачу «наладить неплохие отношения с США». Дипломат произвел настолько хорошее впечатление на советского вождя, что тот сразу решил назначить его на должность советника при посольстве СССР в США.

Громыко признался генсеку, что его знаний английского недостаточно для работы дипломатом. Тогда Сталин посоветовал ему ходить на проповеди в протестантские церкви, чтобы подтянуть язык. Этот метод сработал.

Почему Сталин выслал Громыко из страны

Молодой ученый с головой окунулся в решение сложных внешнеполитических задач, стоявших перед страной. В 1943 году Андрея Громыко назначили чрезвычайным и полномочным послом СССР в США и одновременно на Кубе. Его главной задачей было укрепление антигитлеровской коалиции и склонение западных стран к открытию второго фронта.

У советского посла сложились хорошие отношения с американским президентом Франклином Рузвельтом. Громыко сыграл важную роль при подготовке Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской международных конференций, а также в Сан-Франциско, где он возглавлял советскую делегацию. Дипломат подписал Устав ООН от имени Советского Союза и стал первым представителем СССР при этой международной организации, совмещая этот пост с должностью замминистра иностранных дел страны. Он одним из первых на мировой арене заговорил о разоружении, продемонстрировав, что Москва готова к компромиссу по ядерной проблематике.

В 1949 году Андрей Громыко стал первым заместителем главы внешнеполитического ведомства СССР. Однако уже через три года ему пришлось покинуть эту должность и отправиться послом в Великобританию. Сталин решил проучить Громыко за то, что тот без достаточных консультаций с Кремлем завизировал экономическое соглашение с Китаем о соотношении курсов юаня и рубля.

Фото: Public domain/Wikimedia Потсдамская конференция, 18 июля 1945 года. Андрей Громыко — четвертый справа

Когда Громыко стал министром иностранных дел

Через год после смерти Сталина советский МИД вновь возглавил Вячеслав Молотов, который сделал Громыко своим первым замом. В 1954 году дипломат выступил с неожиданной инициативой. На заре холодной войны он предложил, чтобы Советский Союз присоединился к созданной несколько лет назад Организации Североатлантического альянса (НАТО). Но западные страны отказались принимать советское государство, заявка Москвы была отклонена, что во многом определило дальнейший ход мировой истории.

В 1957 году Дмитрий Шепилов, занимавший пост главы внешнеполитического ведомства, перешел на должность секретаря ЦК КПСС, и 15 февраля Министерство иностранных дел возглавил Андрей Громыко. Ему было 47 лет. Шепилов в разговоре с Никитой Хрущевым охарактеризовал нового министра так: «Это бульдог: скажешь ему — он не разожмет челюстей, пока не выполнит все в срок и точно».

Главными задачами Андрея Громыко стало международно-правовое закрепление итогов Второй мировой войны, включая официальное признание послевоенных границ, укрепление мира, безопасности и стабильности. Когда Громыко занял пост министра, начался период разрядки с Вашингтоном. Советский Союз и США избежали прямых военных столкновений во время Берлинского и Карибского кризисов, на фоне конфликтов во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

При Громыко были заключены международные соглашения, направленные на ограничение вооружений. В 1963 году он инициировал подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, еще через пять лет — Договора о нераспространении ядерного оружия, в 1972 году — Договора об ограничении систем ПРО, а на следующий год — Договора о недопущении ядерной войны и двух договоров об ограничении стратегических вооружений.

Фото: Public domain/Wikimedia Президент США Джон Кеннеди и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко в Овальном кабинете Белого дома. Вашингтон, 27 марта 1961 года

Что сделал Громыко, когда к власти пришел Брежнев

Советское влияние укреплялось в разных странах мира, включая африканские и латиноамериканские государства. Громыко прослыл «дипломатом номер один» в мире. Но особый политический вес он набрал с приходом к власти Леонида Брежнева. По многим важным вопросам, определяющим внешнюю политику СССР, Громыко принимал решения самостоятельно. К его достижениям относятся подписание соглашений о незыблемости границ в послевоенной Европе в 1970 году.

Исходя из гуманистических убеждений и желая укрепить международный авторитет СССР, он активно добивался, чтобы политика Советского Союза в отношении репатриации в Израиль смягчилась и власти страны разрешили советским евреям эмигрировать из страны.

Помимо этого, он добился некоторого смягчения антирелигиозной доктрины СССР, поскольку первым в истории советской дипломатии несколько раз лично встречался с папой римским.

Фото: Heinrich Sanden/dpa/Global Look Press Андрей Громыко сопровождает генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева во время визита в ФРГ, 22 ноября 1981 года

Чем Горбачев разочаровал Громыко

С середины 70-х годов глава советского внешнеполитического ведомства официально входил в состав Политбюро ЦК КПСС, активно участвовал в коллективном руководстве страной вместе с Андроповым, Сусловым и Устиновым. При этом Громыко не позволял своим соратникам вмешиваться во внешнеполитические дела страны.

В 1983 году он стал первым заместителем председателя Совмина СССР, а еще через два года его кандидатуру рассматривали на пост генсека ЦК. Но 76-летний дипломат отказался, сославшись на преклонный возраст и состояние здоровья, предложив на этот пост Михаила Горбачева, о чем позже пожалел.

При этом в 1985 году Громыко все же стал формальным руководителем страны — председателем Президиума Верховного Совета СССР, но в 1988-м вышел на пенсию.

Внук Громыко Алексей Анатольевич рассказывал в 2014 году, что именно не понравилось его деду. «Как раз где-то в 1988 году он и пришел к мнению о том, что Горбачев был не способен справиться с теми вызовами и задачами, которые история перед ним поставила. Дед переживал. И, я думаю, что эти переживания сыграли свою роль в том, что он ушел из жизни хоть и в преклонном возрасте, но довольно здоровым для своих лет человеком», — цитирует KP.RU внука Громыко.

Громыко похоронили на Новодевичьем кладбище. Ни генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, ни занимавший тогда пост министра иностранных дел Советского Союза Эдуард Шеварнадзе на похороны Андрея Громыко не пришли.

Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне мавзолея во время первомайской демонстрации , 1984 год

Почему Громыко назвали Мистером Нет

На Западе советского министра иностранных дел прозвали Мистер Нет. Такую репутацию он снискал еще до того, как возглавил МИД. Будучи постпредом при ООН, дипломат нередко был вынужден использовать право вето, чтобы блокировать инициативы США. Тогда-то и пошли слухи о его особой неуступчивости, упорстве и въедливости на переговорах. Однако это не совсем так. Историки признают: говоря нет, Громыко ждал альтернативный вариант, а вовсе не отказывался от диалога.

Во вступительной речи министр обычно с деланным раздражением перечислял требования противоположной стороны, называя их необоснованными, а в заключение говорил о великодушии советского руководства и его доброй воле. Сухо настаивая на своем, он стремился вывести из равновесия нетерпеливого и эмоционального соперника, особенно более молодого и неопытного. И когда партнер, раздосадованный неудачей, уже готовился покинуть переговоры, Громыко делал незначительные уступки.

Чувствуя, что оппонент начинает сдавать позиции, Громыко не сразу соглашался на компромисс, стараясь получить из сложившейся ситуации по максимуму, чтобы выторговать для СССР более выгодные условия. Если предложенные уступки не устраивали его, он переносил или откладывал встречи, всячески показывая, что ему некуда торопиться. Каждый раз он старался оставить последнее слово за собой.

«Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны»

Главными чертами в работе Андрея Громыко считались ответственность и дисциплинированность. Он полагал, что «мир — это благо, но не любой ценой и тем более не за счет собственного народа», а также считал, что у него всегда было «два противника — время и невежество людей, которых обстоятельства поднимали к вершине власти».

Один из ключевых принципов, которым руководствовался дипломат: «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». К дискуссиям с оппонентами он готовился тщательно и педантично: подбирал материалы, чтобы быть в курсе важных деталей в любой момент, изучал личность и биографию партнера по переговорам, наводил о нем справки, стремясь понять его манеру полемизировать и вести разговор.

На переговорах он не использовал записей и заранее подготовленных речей. Всю необходимую информацию Громыко держал в голове. На столе перед ним обычно лежала папка с директивами, но ее дипломат открывал только в том случае, если речь шла о технических подробностях или было нужно свериться с цифрами.

Фото: Public domain/Wikimedia Андрей Громыко в Стокгольме на конференции по разоружению, 1984 год

Что говорил о Громыко Киссинджер

Своему сыну Анатолию, который пошел по стопам отца и тоже стал дипломатом, Громыко советовал на переговорах больше слушать, чем говорить. По его мнению, болтливый дипломат может сказать лишнее и тем самым допустить ошибку, которой сразу же воспользуются оппоненты. Прекрасно владея английским, он всегда настаивал на услугах переводчика, чтобы тем самым выиграть время. Многочасовые переговоры с ним становились для зарубежных дипломатов тестом на выносливость.

По мнению бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, Громыко вел переговоры искуснее, чем Молотов, был очень осторожен, невозмутим и терпелив. Если же советский министр вдруг выходил из себя, то, как считал Киссинджер, эта вспышка гнева была тщательно продумана и срежиссирована.

Такой эпизод произошел в конце 1983 года в Мадриде во время переговоров с возглавлявшим тогда Госдеп Джорджем Шульцем. Американский дипломат хотел навязать советскому министру обсуждение прав человека и ситуации со сбитым южнокорейским пассажирским «Боингом» в советском воздушном пространстве. В свою очередь Громыко требовал диалога об общем состоянии отношений между Вашингтоном и Москвой.

Как потом вспоминал советский переводчик Виктор Суходрев, спустя несколько часов переговоров ситуация между главами внешнеполитических ведомств двух стран накалилась до предела. Громыко, всегда хладнокровный, «швырнул свои очки на стол так сильно, что чуть не разбил их». Потом ударил кулаком по столу и вскрикнул: «Не хотите обсуждать вопросы, касающиеся судеб всего мира? Не хотите? Так и скажите».

На что Шульц ответил: «Хотим!». И в итоге неожиданно для самого себя согласился обсуждать повестку, которую предлагал Громыко.

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte/Consolidated News Photos/Global Look Press

Почему Громыко не любил Японию

Больше всего Громыко любил вести беседы именно с американскими дипломатами — методика таких дискуссий была тщательно продумана и обкатана, поэтому практически всегда работала.

А вот в Японию министр летать не любил, поскольку все обсуждения неизменно сводились к тупиковой проблеме «северных территорий», как в Токио называют вопрос о принадлежности Курильских островов, который для Москвы закрыт.

Глава советского МИД всего раз побывал в Индии, а также за свою 28-летнюю карьеру ни разу не летал в Африку, Австралию и Латинскую Америку, за исключением Кубы.

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte/Consolidated News Photos/Global Look Press Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер вместе с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в ожидании Леонида Брежнева в Белом доме, 1973 год

«Не уступи им, Андрей, не уступи, это не твое, а наше»

Переговоры с немцами были для Андрея Громыко делом принципиальным и очень личным. Двое братьев Громыко погибли на фронте во время Великой Отечественной войны, еще один умер от ран уже после победы СССР над гитлеровской Германией.

Дипломат вспоминал, как в 1955 году обсуждал с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром вопрос «нерушимости границ» в Европе. «Мы не будем менять итоги войны, если мы им уступим, то будем прокляты всеми замученными и убитыми. Когда я веду переговоры с немцами, то будто слышу шепот за спиной: „Не уступи им, Андрей, не уступи, это не твое, а наше“», — признавался потом Андрей Громыко в разговоре с сыном.

А вот как он описывал главный секрет своего ремесла: «Можете считать себя дипломатом только тогда, как получите половину или две трети того, чего у вас не было».

Читайте также:

Пел с бубном, угощал водкой: 10 необычных фактов о Сергее Лаврове

Карибский кризис: мир на грани атомной войны

Цепи для войны: как в мире установилась монополия на ядерное оружие

Этот стук похоронит капитализм: как Хрущев не стучал ботинком в ООН

С фюрером до конца: каким был главный дипломат Третьего рейха Риббентроп