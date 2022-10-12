Этот стук похоронит капитализм: как Хрущев не стучал ботинком в ООН 12 октября 1960 года глава СССР на пленарном заседании якобы стучал ботинком по трибуне

Фото: Валентин Соболев/ТАСС

Никита Хрущев

Никита Хрущев, грозящий ботинком с трибуны ООН противникам СССР и мировому капитализму, — какой узнаваемый образ, не правда ли? Однако никакого тапка, тем более угроз с ним в руках со стороны советского лидера не было. Хрущеву вообще не было нужды брать в руки какой-то предмет, чтобы угрожать врагам СССР. Что он и проделал несколько раз в течение сентября — октября 1960 года, когда присутствовал на заседаниях ООН. Подробнее об этом мифе — в материале NEWS.ru.

Ботинок судьбы

Репутация у Никиты Хрущева была такая, что в 1960 году, когда о «постукивании ботинком по трибуне ООН» впервые написали ряд СМИ, в это поверило огромное число людей. Более того, в те времена советские лидеры были попроще и ещё не успели окончательно отрастить себе «важные бюрократические» лица. Поэтому на XXII съезде Компартии Советского Союза не кто иной, как Алексей Аджубей, зять Хрущева, весело смаковал угрозы советского лидера дипломатам франкистской Испании и выступавшим в ООН ораторам.

Делегаты съезда смеялись здоровым смехом победителей и с удовольствием смаковали очередную «торпеду» под ватерлинию «позиций мирового империализма». Это были 1960-е годы — пик популярности и могущества СССР. Казалось, что ничто не устоит перед натиском Москвы. Она первая послала человека в космос. Она поддерживала антиколониальное движение по всему миру, Куба, что называется, была наша, а старая мировая система трещала по всем швам.

Однако все это был миф. То, что он поддерживался с двух сторон, СССР и его противниками, больше говорит о мировой ситуации. И о том, как воспринимали СССР и его лидера — как нахрапистого, жёсткого, башенного врага. Безусловно, опасного и не лезущего за словом в карман.

Фото: AP/TASS Никита Хрущев

Конголезское танго

Практически все свидетели об инциденте говорят, что никаким тапком на трибуне ООН советский лидер не размахивал. Дело, по их словам, обстояло так.

На XV сессии Генассамблеи ООН обсуждалось принятие в её состав более 15 африканских стран. Они недавно получили независимость, и на их сторону резко встал СССР. Обсуждение накалилось, все чаще происходили столкновения позиций между Москвой и её противниками со стороны США и их союзников.

На этой сессии Хрущев выступил несколько раз. 23 сентября он поддержал африканские страны и обрушился с жёсткой критикой на ООН, США и европейские метрополии. В первую очередь Хрущев подымал конголезский вопрос. Советскому лидеру не нравилось, что ООН не слишком активно вмешивается в это дело на стороне законного правительства.

Уже 3 октября Хрущев заявит, что генсек ООН шведский дипломат Даг Хаммаршельд завалил дело умиротворения разных сторон в конголезском конфликте. Грамотно сославшись на изменения на мировой политической арене, Хрущев потребовал реформ Совбеза ООН (https://digitallibrary.un.org/record/592163) и самой организации. По мнению советского лидера, организация не представляла новые экс-колониальные и нейтральные страны, а также социалистический лагерь. В частности, представителям КНР так и не предоставили место в Совбезе. Наоборот, за последние 15 лет после своего основания ООН все больше вела себя как «марионетка империалистических стран».

Плюс ко всему Хрущеву удалось пробить принятие резолюции о поддержке новых независимых стран. Так что его заявления и наезды на ООН и условный Запад страны Глобального Юга, из тех, что были не сильно связаны с экс-метрополиями, встречали с одобрением и пониманием.

Ну а вопрос с Конго, с вмешательством в его дела бывшей метрополии Бельгии, поддержка сепаратизма в провинции Катанга вообще сталкивали лбами СССР и США. Последняя так или иначе, но выступала на стороне Брюсселя. ООН, пытаясь примирить враждующие в стране стороны, вместо того чтобы задавить противников законного правительства, носилась по всем сторонам, пытаясь всем угодить. Это бесило большинство африканских стран.

Так что перед заседанием 12 октября советский лидер был как бомба с часовым механизмом, которая в любой момент готова взорваться. Достаточно чуть нажать, что в итоге и произошло.

Фото: DPA/ТАСС

Советский хайп

По мнению главы советской дипломатии Андрея Громыко, премьер Великобритании Гарольд Макмиллан сказал что-то резкое по отношению к СССР. Хрущев вспылил, снял с ноги ботинок и стал стучать им по столу, за которым сидела советская делегация. Зал заседаний, что называется, замер. Макмиллан, впрочем, спокойно закончил речь.

Это мнение оспаривают американские исследователи, которые провели детальное расследование инцидента. Оказалось, что никакого ботинка не было. Нет ни его фотографий, ни видеосъемок. Американские телекомпании, например NBC, не нашли в своих архивах ничего, что подтверждало бы версию с ботинком.

Произошло следующее. 12 октября на трибуну ООН поднялся филиппинский сенатор и дипломат Лоренцо Сумулонг. Это был правый политик, однако, в отличие от огромного числа своих соратников по местному политикуму, он не поддержал диктатуру Фердинанда Маркоса.

Выйдя на трибуну, филиппинец заявил, что он, конечно же, поддерживает порыв СССР защитить новые независимые страны Азии и Африки, но почему бы Москве не освободить страны Восточной Европы. Хрущев взорвался. Он буквально вылетел на трибуну, отстранил оратора и произнес жёсткую речь, где назвал Сумулонга американским прихлебателем и марионеткой. И это были самые ласковые слова в адрес дипломата.

Председатель Генассамблеи Фредерик Боланд от Ирландии с трудом усадил Хрущева на место. А филиппинец продолжил выступать. И тут-то все и началось. Хрущев стучал кулаком по столу, союзники СССР из Восточной Европы орали, свистели и кричали что-то в адрес трибуны. Зал постепенно погружался в хаос. Побагровевший как буряк Боланд начал стучать молотком, да так увлекся, что сломал его головку, которая улетела в зал заседаний.

Радостно взиравший на все это премьер Британии не преминул устроить втык ирландцу-председателю и советскому лагерю. Так как ругательства Хрущева переводчики по традиции переводили как непонятную для всех игру слов, Макмиллан обратился к журналистам с веселой просьбой: а кто-то может перевести весь этот бедлам?

Очередное пленарное заседание заканчивалось в полном смятении. Но Хрущев покидал заседание радостным. Советский лидер не знал слова «хайп», но это был он. Скандальное выступление облетело все ведущие газеты западного мира.

На следующий день Хрущев признал, что оскорбил и наехал на филиппинца в ответ на оскорбление с его стороны.

На этом инцидент можно было бы считать исчерпанным, если бы не вопрос — а что с ботинком? Судя по свидетельству сотрудников ООН и советского переводчика Виктора Суходрева, Хрущев на то заседание пришел в импортных немецких полуботинках. Кто-то из журналистов наступил на задник, и он слетел с ноги Хрущева. Сотрудница аппарата ООН подобрала его и вручила советскому лидеру.

Хрущев обул его, предварительно засветив на месте заседания советской делегации. Так как в этот момент филиппинец произнес что-то, как считал советский лидер, особо оскорбительное в адрес его страны, то он не сдержался и стал бить кулаком. В сухом остатке в тот момент осталось жесткое поведение Хрущева, который не спускал оскорблений СССР, да поддержка последним Африки и Патриса Лумумбы в независимом Конго. И только поражение СССР в холодной войне превратило поведение Хрущева в жалкий фарс. Что говорит только об одном: историю пишут победители и горе побежденным.