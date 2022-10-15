Карибский кризис: мир на грани атомной войны

Фото: Brian F. Alpert/ZUMAPRESS.com

Фидель Кастро

Шестьдесят лет назад, 15 октября 1962 года американские самолеты-шпионы обнаружили позиции советских ракет с атомными боеголовками, направленными прямо на США. Хотя ракеты такого типа уже были размещены американцами в Европе, власти и граждане США считали себя неуязвимыми для советского ответного удара. Крах этой уверенности породил панику в Вашингтоне. Конгресс срочно проголосовал за начало военного вторжения на Кубу. Мир стоял на пороге атомной войны. О том, что происходило в октябре 1962 года, — в материале NEWS.ru.

США на пике военного могущества

К началу 1960-х годов противостояние советского и американского блоков достигло пика. Глава Советского Союза Никита Хрущев уже успел произнести свою знаменитую фразу о неизбежности победы коммунизма, адресованную иностранным послам: «Мы вас похороним». Уже были подавлены антисоветские восстания в ГДР и Венгрии. СССР вел предельно жесткую внешнюю политику, демонстрируя миру, что будет всеми силами защищать свою сферу интересов. Уже была взорвана колоссальная «царь-бомба». Советское влияние всё шире распространялось по планете.

Начался процесс деколонизации. Многие страны, получавшие независимость, под воздействием СССР выбирали социалистическую ориентацию. Полет в космос и явные успехи советской науки породили на Западе ощущение неуверенности в завтрашнем дне, чувство, что коммунисты вот-вот обгонят США и их союзников в мирном соревновании двух систем.

Америка также вела себя все более агрессивно. Комитет начальников штабов и Стратегическое командование ВВС США имели готовые планы атомной войны против СССР. Существовали списки советских городов, которые должны были подвергнуться атомным ударам. Для такого планирования у американцев имелись все основания. В 1961 году США начали размещение ракет средней дальности «Юпитер» в Турции. Их эффективная дистанция в 2400 километров позволяла накрывать любые цели вплоть до Москвы.

Баллистическая ракета средней дальности Jupiter

К 1962 году по средствам доставки атомных зарядов США обгоняли СССР почти в четыре раза (308 против 1184). По числу атомных зарядов преимущество было подавляющим: 300 у СССР и 6 тысяч у США. Американская армия заметно превосходила советскую как в числе стратегических бомбардировщиков, так и в количестве межконтинентальных ракет и стратегических подводных лодок. С такой форой, при развитой системе американского ПВО, можно было вполне серьезно рассчитывать на победу в атомной войне.

Помимо атомного оружия Соединенные Штаты располагали отлично оснащенной армией, уступающей по численности лишь советской и китайской. Американские военные базы стояли по всей Европе. В Мировом океане на постоянном боевом дежурстве находились авианосные ударные группы флота США, готовые нанести удар или обеспечить прикрытие десанта. Такого инструмента агрессии в те годы не имела ни одна страна мира.

Поэтому советское руководство, несмотря на все достигнутые успехи, ощущало себя в осажденной крепости. Любое внешнеполитическое столкновение могло привести к войне, а атомный конфликт с высокой долей вероятности оканчивался победой США, которые рассчитывали нанести Советскому Союзу непоправимый урон, сохранив собственные силы неуязвимыми для ответного удара.

СССР протестовал, но эти заявления были оставлены Вашингтоном без внимания. Тогда военно-политическое руководство начало размышлять о возможности симметричного ответа американцам. Возможности для этого имелись.

Куба выбирает социализм

В 1959 году на Кубе пал коррумпированный режим диктатора, генерала и президента Фульхенсио Батисты. Этот человек находился у власти с 1933 года, а в годы его правления Куба превратилась в излюбленное место отдыха американского среднего класса. Остров застраивался отелями. Большую часть туристического бизнеса контролировали представители криминальных кругов США во главе с Меером Лански.

Экономика Кубы была ориентирована на обслуживание американского рынка, поставки сахара, табака и рома. Большая часть земли принадлежала богатым латифундистам, получавшим гигантские прибыли. Простой народ жил в полной нищете.

Это привело к взрывному росту популярности левых сил, во главе которых встали Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара. С 1953 до 1959 года продолжалась партизанская война. Когда отряды повстанцев подошли к Гаване, Батиста, потерявший поддержку даже в армии, бежал из страны.

Власть захватили революционеры, которые немедленно начали проводить социалистические реформы: конфискацию имущества эксплуататоров, национализацию промышленности, банков, уравнительное распределение земли. Такая политика немедленно привела Кубу к союзу с СССР. Множество советских советников прибыло на тропический остров. Режим Фиделя Кастро стал с каждым днем приобретать все более «советские» черты. Была свернута свобода слова, закрыты неправительственные профсоюзы, началась принудительная коллективизация крестьянства.

Фото: Brian F. Alpert/ZUMAPRESS.com Фидель Кастро

США планируют агрессию против Кубы

Это сразу же поссорило революционное правительство Кубы с Вашингтоном. В Соединенных Штатах не собиралась мириться с тем, что буквально под боком образовалось социалистическое государство, действующее в интересах Москвы. В 1961 году дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны. США поддерживали отряды повстанцев, ведущих борьбу против коммунистов.

Уже в 1960 году президент Дуайт Эйзенхауэр подписал план военной операции против Кубы. А 17 апреля 1961 года, уже по согласованию с новым президентом США Джоном Кеннеди, началась высадка десанта в бухте Кочинос. Однако силы вторжения, организованные из кубинцев-эмигрантов, были вскоре разгромлены. После провала десантной операции США временно отказались от открытых военных действий, но по-прежнему считали Кастро и его режим своими смертельным врагами.

В конце 1961 года кубино-американский конфликт вступил в новую фазу. Толчком стал секретный проект «Мангуст»: Министерство обороны США разработало план использования американских вооруженных сил в случае восстания на острове.

В январе 1962 года Вашингтон добился исключения Кубы из Организации американских государств. На торговлю с Кубой было наложено крайне жесткое эмбарго. Теперь Куба полностью зависела от поставок гуманитарной и военной помощи из СССР.

Советское руководство беспокоили сведения, получаемые по каналам разведки: готовится продолжение военной операции. Удар теперь будет наноситься с американской военной базы Гуантанамо при поддержке флота США.

Прямая и явная угроза независимости заставила Кастро все более настойчиво просить Москву о военной помощи и военном присутствии на острове. Кубинцы понимали, что в случае высадки американского десанта только советская армия будет способна оказать агрессору серьезное сопротивление.

Этими просьбами решил воспользоваться Хрущев. Во время визита в Болгарию в мае 1962 года ему пришла идея ответить на размещение ракет средней дальности в Турции советскими ракетами на Кубе. Это сразу же ставило СССР и США в равное положение. Ракетам Р-12 и Р-14, запускаемым с Кубы, было проще преодолеть американскую ПВО, для доставки атомных зарядов не требовались стратегические бомбардировщики, и значительная часть территории США сразу же оказывалась под угрозой ядерного удара.

Фото: Соц.сети Турбоход «Физик Курчатов», одно из судов типа «Ленинский комсомол», в порту Касильда

Хрущев решает разместить ракеты

По возвращении в Москву Хрущев собрал совещание, на котором присутствовали министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и министр обороны СССР маршал Роман Малиновский. Предложение срочно перебросить на Кубу ракеты средней дальности и контингента советских войск нашло полную поддержку.

На следующий день проект был утвержден Советом обороны СССР. В Гавану вылетела представительная советская делегация. Уже 29 мая предложение советского руководства было передано Фиделю Кастро, выразившему полное согласие.

Генеральному штабу СССР было поручено в самом спешном порядке разработать план переброски войск на Кубу. 7 июня на встрече с военными Хрущев заявил:

Мы в Центральном комитете [партии] решили подкинуть Америке «ежа» — разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не смогла проглотить остров Свободы. Согласие кубинской стороны имеется. Цель этой операции одна — помочь выстоять кубинской революции, оградить ее от агрессии США. Политическое и военное руководство нашей страны, всесторонне взвесив все обстоятельства, не видит другого пути предотвращения нападения со стороны Америки, которое, по нашим сведениям, интенсивно готовится. Когда ракеты будут размещены, Америка почувствует, что если она захочет расправиться с Кубой, ей придется иметь дело с нами.

План секретной военной операции готовился под руководством маршала Ивана Баграмяна. Он получил кодовое название «Анадырь» и был готов к 10 июня. К развертыванию назначались 51-я ракетная дивизия РВСН, две дивизии противовоздушной обороны (144 пусковые установки зенитных ракет и полк истребителей-перехватчиков МиГ-21), два полка фронтовых крылатых ракет (ФКР) с 80 ракетами, полк вертолетов, эскадрилья самолетов-носителей атомных бомб Ил-28, четыре усиленных мотострелковых полка со штатным вооружением, три из которых имели тактические ракеты «Луна», полк береговой охраны с шестью пусковыми установками ракет «Сопка», полк самолетов минно-торпедной авиации Ил-28.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com Фидель Кастро и Никита Хрущев (слева направо)

С моря группировку прикрывала советская эскадра в составе двух крейсеров, четырех миноносцев и 11 подводных лодок. Численность советского контингента должна была составить около 50 тысяч человек. Командующим войсками на Кубе назначался генерал Исса Плиев, человек очень храбрый и решительный, прославившийся в годы Второй мировой войны стремительными наступательными операциями на советско-германском и советско-японском фронтах.

Операция «Анадырь»

Первое советское транспортное судно прибыло на Остров свободы 26 июля, а затем в течение двух месяцев на остров тайно переправили личный состав войсковых подразделений, вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и стройматериалы для устройства военной базы.

В перевозках войск, боевой техники и вооружения приняли участие 85 судов, которые совершили 180 рейсов через Атлантику на Кубу и обратно. В августе и сентябре 1962 года для официального оформления советского военного присутствия с Кубой были заключены договоры о поставках оружия и военной техники для кубинской армии, авиации и флота.

О разворачивании столь значительных сил вблизи от американской границы сразу стало известно американской разведке, которая даже недооценила размер советского контингента, считая его равным примерно 22 тысячам. Но и этого было достаточно. Уже 16 октября фотографии готовящихся к установке на позиции советских ракет легли на стол президента Кеннеди.

Представители Министерства обороны США настаивали на немедленном нанесении ракетно-авиационного удара по Кубе или же высадке десантного корпуса. Вооруженные силы были срочно приведены в боевую готовность. В воздухе постоянно находились самолеты ВВС США, совершавшие облет границы Кубы и демонстративно залетавшие прямо на позиции советских войск. В ответ правительство Кубы объявило всеобщую боевую тревогу, началось развертывание частей народной обороны.

Размещение советских ракет на острове Куба

США идут на обострение

22 октября Кеннеди объявил о морской блокаде Кубы. Но поскольку такое действие означало фактическое начало войны, блокаду осторожно назвали «карантином». Кеннеди ультимативно потребовал прекратить доставку советских войск и немедленно вывести ракеты.

В ответ на Кубе было объявлено военное положение. Вторжение войск США ожидалось со дня на день. Уже 23 октября к берегам Кубы было выдвинуто огромное флотское соединение в составе 180 кораблей. На базе Гуантанамо морская пехота ожидала приказа атаковать. В состояние повышенной боевой готовности были приведены части армии США в Европе, 6-й флот в Средиземном море и 7-й флот у берегов Китая.

Уже был готов план вторжения, предусматривавший нанесение трех массированных ударов по острову, а затем высадку десанта численностью до 250 тысяч человек. 25 октября советский экспедиционный корпус спешно привел все ракеты в состояние полной готовности к запуску.

Ядерная война казалась неизбежностью. США не могли отступить, не «потеряв лица», а для СССР признание требований США означало поражение и восстановление прежней ситуации в мире, когда Америка, угрожая СССР, оставалась надежно защищена от советского ядерного удара своим географическим положением.

25 октября американская делегация продемонстрировала на заседании Совета Безопасности ООН аэрофотосъемку советских ракет, обвинив СССР в развязывании международного конфликта, ведущего к атомной войне. Позиция СССР была слаба, потому что ранее советская дипломатия яростно отрицала военное присутствие на Кубе.

Вечером того же дня Кеннеди направил Хрущеву послание, в котором предупреждал его о перспективах разворачивающегося конфликта и сообщал, что США не отступят ни при каких условиях.

Фото: Global Look Press Персонал Стратегического авиационного командования ВВС США во время Кубинского ракетного кризиса, 1962 год

Развитие конфликта и переговоры

Советское руководство оказалось очень напугано столь жесткой позицией Вашингтона. Расчет на то, что американцы не станут рисковать, начиная войну, не оправдался. Большая часть Политбюро ЦК КПСС высказалась за вывод ракет с Кубы в обмен на гарантии невмешательства США в кубинские дела.

Тогда Хрущев подготовил довольно миролюбивое письмо, в котором признавал, что ракеты на Кубе имеются, но СССР не готовит нападение на США, а лишь гарантирует свои присутствием независимость коммунистической Кубы. Американская военно-политическая элита сочла подобные заявления недостаточными, и конфликт продолжил развиваться.

27 октября обстановка еще больше накалилась. Этот день получил название «черная суббота» — ведь мир был близок к новой войне как никогда ранее: советская ПВО сбила самолет-разведчик ВВС США, а американский флот принудил к всплытию советскую подводную лодку у берегов Кубы.

Фиделю Кастро стало известно, что советские лидеры готовы отступить. Это очень сильно возмутило главу Кубинской революции, и он потребовал от СССР решительно встать на защиту социалистической республики. Но политическое руководство СССР не желало начинать атомную войну.

Вечером Хрущев отправил Кеннеди очередное примирительное послание:

Я вношу предложение: мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете наступательными средствами. Согласны это осуществить, и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши представители сделают заявление о том, что США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен срок для вас и для нас, чтобы это осуществить. И после этого доверенные лица Совета Безопасности ООН могли бы проконтролировать на месте выполнение взятых обязательств.

В ночь на 28 октября до советского руководства довели позицию президента Кеннеди, что Соединенные Штаты готовы обещать не нападать на Кубу, а также вывести ракеты «Юпитер» из Турции в обмен на немедленный вывод советских ракет Р-12 и Р-14. Президент США намекал, что находится под серьезным давлением военных кругов и в случае советского отказа пойти на уступки, конфликт станет неизбежным.

Предложение было сочтено приемлемым и 28 октября Хрущев принял решение о выводе ракет и срочной деэскалации конфликта. Советским войскам было запрещено атаковать американские самолеты, залетающие на территорию острова.

В этот же день начался демонтаж стартовых позиций ракет, которые полностью покинули пределы острова всего за три недели. В ответ через несколько месяцев США начали вывод ракет «Юпитер» из Турции.

Фото: Эбби Роу . https://research.archives.gov/description/595953 https://arcweb.archives.gov Андрей Громыко и Анатолий Добрынин на приёме у Кеннеди уверяют его, что на Кубе нет наступательного оружия СССР

Итоги кризиса

Американским обществом Карибский кризис был воспринят как полная и убедительная победа США. Америка устояла под военным давлением СССР, продемонстрировала силу и добилась всех поставленных целей. Даже вывод «Юпитеров» не играл никакой роли в балансе ядерных сил, ведь вместо них в качестве ракет передового базирования были развернуты более современные комплексы «Поларис», размещенные на подводных лодках.

Уже 29 октября 1962 года Кеннеди получил меморандум своего советника Артура Шлезингера, в котором анализировались итоги Карибского кризиса и предлагались варианты дальнейших действий США. Вывод, сделанный американскими аналитиками, был прост: СССР понимает только силу, поэтому в дальнейшем с ним нужно взаимодействовать, опираясь на военное и технологическое превосходство.

Наиболее эффективно такая стратегия была реализована в 1980-е годы при президенте Рейгане. США тогда начали новую волну гонки вооружений, которая подорвала слабеющую экономику СССР.

В советском блоке, с одной стороны, все были удовлетворены тем, что удалось избежать гибельной для участников атомной катастрофы, но, с другой стороны, СССР продемонстрировал слабость, готовность идти на компромисс. На Кубе же позиция Хрущева считалась откровенным предательством, особенно возмущало кубинское руководство то, что с ними совершенно не считались, а решения принимались лидерами США и СССР.

На пленуме ЦК КПСС 23 ноября 1962 года Хрущев объяснял мирное соглашение с США нежеланием начинать атомную войну и тем фактом, что уступки были взаимными. Но это не помогло главе правительства СССР. Его слабость стала одной из причин партийного заговора. Два года спустя он был снят со своих постов и отправлен в отставку. Кеннеди в 1963 году был убит при загадочных обстоятельствах, войдя в историю США как один из самых популярных в народе президентов.