Цепи для войны: как в мире установилась монополия на ядерное оружие 5 марта 1970 года СССР ратифицировал Договор о нераспространении военных атомных технологий

Фото: wikipedia.org

Первая советская межконтинентальная ракета Р-7 на пусковой установке

С самого своего появления ядерное оружие стало предметом больших надежд и опасений. Владение им придавало сил сверхдержавам США и СССР навязывать свою волю всему миру. Но уже к 1965 году в клуб ядерных держав вступили Франция, Великобритания и Китай. Специалисты в области атомного вооружения прогнозировали, что в течение 20-25 лет эти ряды пополнят ещё 30-40 государств. Фантаст Уолтер Миллер в это время ваял свой бестселлер «Гимн Лейбовицу» об опустевшей после атомной войны Земле, а Карибский кризис уже маячил на горизонте.

Как Ватикан одобрил ядерное оружие

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 году впечатлила многих, особенно Католическую церковь. В первый момент её иерархи даже осудили «этот варварский и бессмысленный акт», как писала влиятельная газета L’Osservatore Romano. Но тут вовремя спохватились американские дипломаты, которые популярно объяснили Ватикану, что ради сдерживания коммунизма надо идти на жертвы. Так Ватикан благословил бомбу, а вместе с этим и угрозу распространения ядерного оружия вне великих держав «Глобального Севера».

Как бы это ни казалось неожиданным, но помимо СССР, чья ядерная бомба в 1949 году стала неприятным сюрпризом для США, у Вашингтона начались проблемы к югу от Панамского канала. Аргентина с помощью беглых нацистских физиков решила стать ядерной державой. Но диктатор Хуан Доминго Перон наслаждался антисемитизмом и антикоммунизмом, поэтому, разгромив университетскую науку, вместо рабочей бомбы и атомных реакторов у него в руках оказались неработающие устройства. А всё потому, что за нацистскими физиками никто не следил и ребята пустились во все тяжкие, исповедуя самые дикие идеи.

Куда большей проблемой была Бразилия. Там уже в 1940-х годах добывали уран и торий для американского «Манхэттенского проекта». США на базе Университета Сан-Паулу готовила местных физиков и инженеров-ядерщиков. Местные генералы и диктатор Жетулиу Варгас были прагматиками и ради атомной бомбы готовы были закрыть глаза и на происхождение учёных, и на их убеждения.

Фото: wikipedia.org Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа)

К 1960 году у Бразилии оказались в руках лабораторные ядерные реакторы на высокообогащенном уране. Когда же к власти в стране в результате переворота 1964 года пришла крайне правая военная хунта, генералы немедленно решили, что надо начать работу над бомбой. Причем применение её оправдывали абсолютно гражданскими вещами — будем с помощью ядерных бомбардировок прокладывать речные каналы и точечно расчищать доступ к месторождениях ценных минералов, например, в Амазонке.

К этому времени США, благодаря своей программе «Атом для Мира», начатой в конце 1950-х годов, и СССР, благодаря программе совместного освоения ядерной энергии, раздали ядерные технологии примерно 25 странам. Уже то, что Бразилия рвётся стать ядерной державой, а Китай уже ей стал и начал наращивать свой военный потенциал, стало вызывать нервную реакцию в Москве и США. Карибский кризис 1962 года показал, что сверхдержавы были на волоске от развязывания ядерного конфликта. Хотя потом стало понятно, что Хрущев и Кеннеди в реальности не желали такого обострения и искали пути выхода из него.

Однако таких гарантий по отношению к новым и амбициозным игрокам не было. Тем более в Москве или Вашингтоне не доверяли ультраправым военным режимам, у которых с обретением атомных технологий сразу же обострялся реваншизм и претензии к соседям.

Кто предложил ядерное разоружение?

В середине 1960-х годов СССР уже успел заработать себе репутацию не только «красной угрозы» или борца с колониализмом, но и последовательного сторонника разоружения. Установку на то, что наступательные и ядерные арсеналы надо сокращать, СССР проталкивал с конца 1950-х годов.

Советский Союз хочет иметь надлежащие гарантии того, что согласованные обязательства по разоружению неукоснительно выполняются, что не существует лазеек для того, чтобы втайне ковать оружие агрессии, в то время как уже начался процесс всеобщего и полного разоружения, — заявил глава советского МИДа Андрей Громыко 15 марта 1962 года, выступая в одном из комитетов ООН во время обсуждения представленного СССР Проекта Договора о всеобщем и полном разоружении.

Фото: Сологубов/РИА Новости Командир стартового расчета докладывает о готовности ракеты к пуску

Обсуждение советского предложения продвигалось очень быстрыми темпами. Уже к середине 1963 года ситуация дошла до того, что ядерные державы определили три этапа сокращения наступательных и ядерных вооружений. Но тут наступил август 1964 год — и в Тонкинском заливе американский эсминец «Мэддокс» пару раз встретился с северовьетнамскими торпедными катерами. Американский Конгресс разрешил президенту Линдону Джонсону использовать военную силу для наказания вьетнамцев. Началась война, которая унесёт 3 миллиона жизней, из которых 2 миллиона — это мирные жители.

Понятно дело, что США позабыли о сокращении и разоружении. Наоборот, военная промышленность заработала там на полную катушку. Одновременно с этим в недрах Пентагона родился замечательный план — а почему бы не создать в Европе под эгидой НАТО «многосторонние ядерные силы» (МЯС).

Делалось это для того, чтобы формально предоставить в руки европейских союзников по Альянсу ядерное вооружение, но при этом не дать им возможности запустить свои собственные атомные технологии. Особенно этот вопрос беспокоил в связи с деятельностью ФРГ. Тамошние генералы считали, что раз их страна — это бастион и самая крупная армия, которая прикроет «свободный мир» в случае наступления СССР, то им до зарезу нужно атомное оружие.

Соседние страны, памятуя о том, чем ещё вчера была ФРГ и какие генералы до сих пор сидят в Бундесвере и военной разведке, относились к этом крайне подозрительно. США тоже не хотели давать немцам в руки такую опасную игрушку. В какой-то момент, на фоне Вьетнамской войны и создания под эгидой СССР военного блока «Организация Варшавского договора», Вашингтон совместно с Бонном родил необычный компромисс.

Согласно ему по Средиземному морю и водам северной Атлантики будут ходить замаскированные под гражданские военные корабли с американскими ядерными ракетами «Полярис» на борту. План убивал несколько зайцев. Во-первых, у союзников появлялось ядерное оружие. И что важно — на кораблях, а не на земле. Во-вторых, раз оружие есть — то и технологий уже не нужно.

Ну не то чтобы военная и политическая верхушка ФРГ обрадовалась такому предложению. Но лучшего не было. Франция отказалась дать доступ к своей ядерной кнопке. Выбора не было.

Впрочем, как оказалось, выбора действительно не было. Потому что немецкое общество в штыки встретило Вьетнамскую войну. Первые многосоттысячные антивоенные марши, Пасхальные марши, прошли уже в 1964 году — в первый год военных действий. Их потом повторяли каждый год.

Фото: Kampf/dpa/Global Look Press Около 1000 человек собрались на Виттенбергплац в Берлине, чтобы провести демонстрацию против войны во Вьетнаме 23 марта 1968 года

Общество не хотело втягиваться в войну. Недовольство внешней политикой проникло на самый верх с назначением социал-демократа Вилли Брандта вице-канцлером в 1966 году. Но окончательно планы на собственные ядерные силы были похоронены с вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. США прореагировали на ситуацию довольно спокойно — у них было слишком много проблем во Вьетнаме и Индокитае, чтобы отвлекаться ещё на Европу. А в 1969 году Брандт стал канцлером ФРГ, после чего произошел поворот во внешней политике — демаркация границ со странами восточной Европы, признание ГДР, резкое наращивание торгового оборота с СССР.

Проблема раздачи ядерного оружия в руки союзников США по НАТО была снята с повестки дня. Можно было опять переходить к обсуждению вопросов о ядерном вооружении с СССР.

Безъядерная зона

В 1963 году СССР сумел уломать США и Великобританию на заключение Договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Переговоры по нему тянулись с 1958 года и Андрей Громыко считал его подписание предметом своей особой гордости. Что было важно — договор был открыт для подписания другими странами. И уже в 1965 году к нему присоединились 109 государств.

И тут, что называется, Москве поперла карта. В октябре 1963 года Генассамблея ООН принимает резолюцию на основе договоренности между СССР и США о невыводе на орбиту космических объектов с ядерным оружием на борту. Начавшаяся война во Вьетнаме ничуть не ослабила нажима со стороны СССР. Опасность ядерной эскалации он подчеркивал при каждой удобном случае, что, конечно же, выгодно выглядело на фоне того кошмара, который творился в Индокитае.

Риск войны с применением ядерного оружия только возрастет, если оно распространится по свету, причем возрастет в геометрической прогрессии, — подчеркивал Громыко в своих выступлениях в ООН.

На очередной сессии ООН Москва предоставила проект Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Причем заявила, что готова его подписать вот прямо сейчас. На представителей мирового сообщества это произвело огромное впечатление. Договор отправили на рассмотрение в Комитет, занимавшийся ядерным разоружением.

Фото: Егоров Василий, Стужин Алексей/Фотохроника ТАСС Председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (у микрофона) и другие официальные лица во время акта сдачи на хранение Договора о нераспространении ядерного оружия странами-депозитариями СССР и США в Доме приемов

Именно в этот момент сложились все условия для подписания ДНЯО. В 1966 году США похоронили МЯС — никому в Европе это уже было не нужно. В феврале 1967 года 14 латиноамериканских стран подписали знаменитый Договор Тлателолько — о признании Южной Америки и Карибского моря безъядерной зоной. Целый регион мира поставил вне закона ядерное оружие и более того, согласно договору в территориальных водах подписавших стран запрещалось находиться ядерным подлодкам любых государств. К договору, который вступал в силу в апреле 1968 года, позже присоединятся все остальные страны региона, а также Франция, Великобритания, Голландия и США, у которых были колонии или свои интересы в регионе.

Получив безъядерные южные тылы, и ФРГ, США с чистой совестью начали обсуждать с СССР его проект ДНЯО. Переговоры Женеве продолжались более полутора лет. 12 июня 1968 года ДНЯО был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН и открыт для подписания с 1 июля того же года. В силу договор вступил 5 марта 1970 года. И в настоящий момент к нему присоединились 190 стран.

Договор, прописав в своих статьях необходимость сокращения атомного арсенала, жёсткой проверки распространения ядерных технологий по всему миру и развития их мирных приложений, сыграл свою роль в ограничении клуба ядерных держав. Вместо 30 или даже 40 новых, к пяти старым участникам за всё нынешнее время пока присоединились только четыре новых — Пакистан, Индия, Израиль и КНДР. Все они либо вышли, либо не участвуют в ДНЯО.