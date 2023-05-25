Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева Киевский совет проголосовал за лишение Брежнева звания почетного гражданина города

Фото: Д. Чернов/РИА Новости

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев

Депутаты Киевского горсовета проголосовали за лишение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщило издание «Страна.ua». Брежнев был первым, кто был удостоен этого звания.

Киевсовет лишил генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, — говорится в сообщении.

Демонтаж памятников, связанных с периодом СССР, а также переименование улиц и городов начались на Украине в 2015 году после принятия закона о «декоммунизации». С началом СВО власти страны также начали борьбу с названиями и монументами, имеющими отношение к России. Так, ранее в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

21 марта Верховная рада Украины приняла «деколонизационный закон», запрещающий присваивать географическим объектам названия, «которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию или ее достопримечательности, исторические места, города, даты и события. Кроме того, запрет распространяется на деятелей, «осуществлявших агрессию против Украины».