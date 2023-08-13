«Байден напоминает Брежнева после инсульта»: дипломат о работе с генсеком Бывший заместитель генсека ООН Орджоникидзе рассказал, в чем похожи поздний Брежнев и нынешний Байден

Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Леонид Брежнев

Президент США Джо Байден на этой неделе заявил, что знает, как ощущает себя человек, «расцвет которого миновал». Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, вероятно, тоже чувствовал нечто подобное — последние годы жизни ему было трудно исполнять обязанности, рассказал в интервью NEWS.ru дипломат Сергей Орджоникидзе, который работал с генсеком.

Орджоникидзе отметил, что президент США Джо Байден по внешним признакам сильно напоминает позднего Брежнева — у обоих возрастные проблемы со здоровьем, нарушена координация движений. При этом Брежнев руководил страной в 75 лет, а идущему на второй срок Байдену 80 уже сейчас. У Брежнева за плечами была тяжелая Великая Отечественная война, Байден таких испытаний не переживал.

Сергей Орджоникидзе на дипломатической работе с 1970 года, девять лет занимал пост заместителя Генерального секретаря ООН, три года — заместителя министра иностранных дел РФ. С генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым виделся «в рабочей обстановке» во время дипломатических мероприятий. В начале и в конце своей деятельности это были два разных человека, рассказал Орджоникидзе.

«При Брежневе жилось хорошо, если сравнивать с Хрущевым»

— Сергей Александрович, многие называют эпоху Брежнева застоем, другие, наоборот, связывают ее с прорывом и расцветом, с теплотой относятся к этому времени. Как вы можете охарактеризовать лично тот период?

— Мнения расходятся. Люди часто говорили, что при Брежневе было хорошо, в сравнении с временами Хрущева. При нем страну сотрясали бесконечные и безумные реформы. То министерства упраздняли, совнархозы образовывали, то целинные земли решили распахать. Кстати, сейчас Казахстан нам должен спасибо за это говорить — столько людей было брошено на эти земли. Но при Хрущеве, несмотря на эти эксперименты, началась нехватка зерна в стране. Личные подсобные хозяйства запретили. Сумасшедших идей было много. А Брежнев нормализовал промышленность, при нем было построено много заводов — это имело колоссальное значение. Был определенный экономический расцвет.

Произошло достаточно серьезное улучшение международной обстановки, отношений с США. Были подписаны договоры об ограничении вооружений.

Брежнев не проводил радикальных реформ. Кому-то это нравится, кому-то нет, но с товарами народного потребления было неплохо. Больше появилось продовольственных товаров, легкой промышленности. Были определенные идеологические послабления. Кинофильмы западные стали смотреть наши люди, да и советский кинематограф стал более критичным, стали снимать острые кинокомедии.

Когда говорят о застое, видимо, имеют в виду, что не было серьезных экономических реформ. Но, с другой стороны, советский народ стал жить лучше, чем при Хрущеве. Зарплаты стали приличнее. Говорят, что тогда страна не шибко развивалась, но — обращаю внимание — ВВП тогда был выше, чем сейчас в России.

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press Андрей Громыко, Леонид Брежнев и Гельмут Шмидт, 1978 год

«Брежнев после инсульта стал другим человеком»

— Каким вам запомнился Леонид Брежнев в жизни?

— Мы с ним общались на совещаниях, в рабочей обстановке. В начале его работы генсеком я видел перед собой бодрого и интересного человека. Он был остроумным. Я же был в какой-то степени его подчиненным и хорошо видел его внимательность и доброжелательность к людям. Говорил легко, без бумаг. Но это до тех пор, пока у него не начались проблемы со здоровьем.

Он пережил инсульт, были другие болезни. К старости Брежнев стал себя плохо чувствовать, плохо соображал, дикция испортилась, а тут еще челюсти ему сделали вставные. После инсульта людям часто бывает трудно говорить. Он ведь прошел Великую Отечественную войну, участвовал в боевых действиях. Все это не проходит бесследно для человека.

«Байдену тяжело управлять страной»

— Встречался ли Брежнев с президентом США Джо Байденом? Своими выступлениями и поведением Байден сегодня напоминает вам Брежнева?

— Я знаю, что Джо Байден в качестве сенатора встречался с Андреем Громыко, но не с Брежневым. Байден был одним из самых известных сенаторов в области внешней политики. Что касается сравнительных параллелей между тогдашним Брежневым и сегодняшним Байденом, то они пробиваются. Оба в пожилом возрасте. Состояние, в каком находится сейчас Байден, не всегда зависит только от возраста. Например, его конкуренту от Республиканской партии Трампу 77 лет — тоже немолодой уже, а чувствует себя бодро. Естественно, болезни сильно отражаются на человеке, на его способности соображать.

Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press Джо Байден

— Может ли тяжелобольной человек управлять страной?

— Конечно, ему, скажем, тяжело это делать. Но в США ведь система своеобразная. У них от президента далеко не все зависит. У Брежнева было несравнимо больше полномочий. Во внутренней политике он определяет основы. У них все иначе устроено, нет такого количества министерств и ведомств, зато полно социальных служб. Правильное построение внутренней политики, чтобы народ стал жить лучше — это основа работы любого президента США. Впрочем, это задача президента любой страны.

Во внешней политике у американского президента работает огромный штат помимо Государственного департамента. Эти люди готовят всякие разные решения для президента, который потом их принимает. Многие решения, особенно связанные с бюджетом, он не может принять без сената. Но кое-что Байдену, имея определенную политическую поддержку, удается делать без сената, иными словами, не доводя до голосования — например, оказывать помощь Украине.

Хотя и здесь много зависит от самого президента. Например, Рузвельт имел очень большие полномочия — в силу политических обстоятельств. Все же мировая война была, президенту надо было сконцентрировать власть в своих руках. До этого он вывел экономику США из депрессии. Впервые в истории Соединенных Штатов Рузвельт избирался президентом больше двух раз. Он был очень популярен в народе. А последующие американские президенты уже не очень интересовались внешнеполитическими делами. Особенно это имело отношение к 34-му президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Он внешнюю политику полностью доверил вице-президенту Ричарду Никсону, который в этом качестве в 1959 году посетил Москву и еще несколько советских городов.

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