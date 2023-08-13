Президент США Джо Байден на этой неделе заявил, что знает, как ощущает себя человек, «расцвет которого миновал». Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, вероятно, тоже чувствовал нечто подобное — последние годы жизни ему было трудно исполнять обязанности, рассказал в интервью NEWS.ru дипломат Сергей Орджоникидзе, который работал с генсеком.
Орджоникидзе отметил, что президент США Джо Байден по внешним признакам сильно напоминает позднего Брежнева — у обоих возрастные проблемы со здоровьем, нарушена координация движений. При этом Брежнев руководил страной в 75 лет, а идущему на второй срок Байдену 80 уже сейчас. У Брежнева за плечами была тяжелая Великая Отечественная война, Байден таких испытаний не переживал.
Сергей Орджоникидзе на дипломатической работе с 1970 года, девять лет занимал пост заместителя Генерального секретаря ООН, три года — заместителя министра иностранных дел РФ. С генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым виделся «в рабочей обстановке» во время дипломатических мероприятий. В начале и в конце своей деятельности это были два разных человека, рассказал Орджоникидзе.
«При Брежневе жилось хорошо, если сравнивать с Хрущевым»
— Сергей Александрович, многие называют эпоху Брежнева застоем, другие, наоборот, связывают ее с прорывом и расцветом, с теплотой относятся к этому времени. Как вы можете охарактеризовать лично тот период?
— Мнения расходятся. Люди часто говорили, что при Брежневе было хорошо, в сравнении с временами Хрущева. При нем страну сотрясали бесконечные и безумные реформы. То министерства упраздняли, совнархозы образовывали, то целинные земли решили распахать. Кстати, сейчас Казахстан нам должен спасибо за это говорить — столько людей было брошено на эти земли. Но при Хрущеве, несмотря на эти эксперименты, началась нехватка зерна в стране. Личные подсобные хозяйства запретили. Сумасшедших идей было много. А Брежнев нормализовал промышленность, при нем было построено много заводов — это имело колоссальное значение. Был определенный экономический расцвет.
Произошло достаточно серьезное улучшение международной обстановки, отношений с США. Были подписаны договоры об ограничении вооружений.
Брежнев не проводил радикальных реформ. Кому-то это нравится, кому-то нет, но с товарами народного потребления было неплохо. Больше появилось продовольственных товаров, легкой промышленности. Были определенные идеологические послабления. Кинофильмы западные стали смотреть наши люди, да и советский кинематограф стал более критичным, стали снимать острые кинокомедии.
Когда говорят о застое, видимо, имеют в виду, что не было серьезных экономических реформ. Но, с другой стороны, советский народ стал жить лучше, чем при Хрущеве. Зарплаты стали приличнее. Говорят, что тогда страна не шибко развивалась, но — обращаю внимание — ВВП тогда был выше, чем сейчас в России.
«Брежнев после инсульта стал другим человеком»
— Каким вам запомнился Леонид Брежнев в жизни?
— Мы с ним общались на совещаниях, в рабочей обстановке. В начале его работы генсеком я видел перед собой бодрого и интересного человека. Он был остроумным. Я же был в какой-то степени его подчиненным и хорошо видел его внимательность и доброжелательность к людям. Говорил легко, без бумаг. Но это до тех пор, пока у него не начались проблемы со здоровьем.
Он пережил инсульт, были другие болезни. К старости Брежнев стал себя плохо чувствовать, плохо соображал, дикция испортилась, а тут еще челюсти ему сделали вставные. После инсульта людям часто бывает трудно говорить. Он ведь прошел Великую Отечественную войну, участвовал в боевых действиях. Все это не проходит бесследно для человека.
«Байдену тяжело управлять страной»
— Встречался ли Брежнев с президентом США Джо Байденом? Своими выступлениями и поведением Байден сегодня напоминает вам Брежнева?
— Я знаю, что Джо Байден в качестве сенатора встречался с Андреем Громыко, но не с Брежневым. Байден был одним из самых известных сенаторов в области внешней политики. Что касается сравнительных параллелей между тогдашним Брежневым и сегодняшним Байденом, то они пробиваются. Оба в пожилом возрасте. Состояние, в каком находится сейчас Байден, не всегда зависит только от возраста. Например, его конкуренту от Республиканской партии Трампу 77 лет — тоже немолодой уже, а чувствует себя бодро. Естественно, болезни сильно отражаются на человеке, на его способности соображать.
— Может ли тяжелобольной человек управлять страной?
— Конечно, ему, скажем, тяжело это делать. Но в США ведь система своеобразная. У них от президента далеко не все зависит. У Брежнева было несравнимо больше полномочий. Во внутренней политике он определяет основы. У них все иначе устроено, нет такого количества министерств и ведомств, зато полно социальных служб. Правильное построение внутренней политики, чтобы народ стал жить лучше — это основа работы любого президента США. Впрочем, это задача президента любой страны.
Во внешней политике у американского президента работает огромный штат помимо Государственного департамента. Эти люди готовят всякие разные решения для президента, который потом их принимает. Многие решения, особенно связанные с бюджетом, он не может принять без сената. Но кое-что Байдену, имея определенную политическую поддержку, удается делать без сената, иными словами, не доводя до голосования — например, оказывать помощь Украине.
Хотя и здесь много зависит от самого президента. Например, Рузвельт имел очень большие полномочия — в силу политических обстоятельств. Все же мировая война была, президенту надо было сконцентрировать власть в своих руках. До этого он вывел экономику США из депрессии. Впервые в истории Соединенных Штатов Рузвельт избирался президентом больше двух раз. Он был очень популярен в народе. А последующие американские президенты уже не очень интересовались внешнеполитическими делами. Особенно это имело отношение к 34-му президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Он внешнюю политику полностью доверил вице-президенту Ричарду Никсону, который в этом качестве в 1959 году посетил Москву и еще несколько советских городов.
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