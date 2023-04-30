Mash: житель Челябинска приобрел бойлерную с крысами вместо однушки

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Житель Челябинска Олег Гребенкин приобрел однокомнатную квартиру, которая оказалась частью бойлерной в подвале жилого дома, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина купил жилплощадь летом, тогда его привлекла цена в 950 тысяч рублей, и ничего не вызывало подозрений, пока с началом отопительного сезона не стало невыносимо жарко и набежали тараканы и крысы. Разобравшись, он понял, что прямо через его квартиру проходит теплотрасса.

Низкая цена, расположение близкое к работе, благодаря этому и выбиралась. В квартире не было жарко, было все закрыто, все трубы были сделаны так, чтобы их не видно было. Стояла мебель, так что... По стенам не было ничего. Все было выветрено. <...> Все красиво было сделано, сверху линолеум постелен, — объяснил владелец бойлерной.

Под полом квартиры оказалась спрятана магистральная сеть, по которой с началом холодов в квартиры вверх по стояку идет тепло. Россиянина постоянно навещали коммунальщики, приходил сантехник. Жилец был обязан предоставить им доступ.

Выяснилось, что раньше квартира являлась служебной и принадлежала сотруднику местной управляющей компании, который смог переоформить ее на себя и продал. Челябинец хотел добиться справедливости, но экс-хозяина было уже не найти. Коммунальщики развели руками, сказав, что если в свое время администрация признала, что жить можно, то ничего не поделать.

Впоследствии мужчине пришлось заказывать экспертизы за свой счет, по итогам специалисты пришли к выводу, что жить там небезопасно, и поэтому собственникам должны предоставить равноценное помещение. Но в администрации замену предложить не смогли, теперь мужчине нужно идти в суд и искать бывшего владельца, пишет РЕН ТВ.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, что арендуемую квартиру могут продать без ведома владельца. Это можно избежать, добавив в договор об аренде отдельный пункт, по которому никакие сделки с собственностью не могут осуществляться без личного присутствия хозяина.