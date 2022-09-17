Россиянам рассказали, как можно потерять сданную в аренду квартиру Юрист Уткин: квартиры можно лишиться в случае сдачи без спецпунктов в договоре аренды

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Арендуемую квартиру может быть продана без ведома владельца помещения. Защититься от потери жилья можно, добавив в договор об аренде специальный пункт, по которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца». Об этом рассказал агентству ПРАЙМ юрист Павел Уткин.

При сдаче квартиры в аренду его определенно стоит активировать, и внести этот пункт можно в ближайшем МФЦ, — сказал собеседник агентства.

По словам юриста, владелец жилья может наложить на квартиру обременение — например, нотариально оформить договор займа с одним из родственников и оставить помещение в залог. При этом он получает от родственника расписку без даты, сообщающую о том, что указанная в договоре сумма была получена в полном объеме. Данный способ полностью блокирует жилье от незаконной продажи.

Также Уткин посоветовал сделать в сдаваемой квартире опись имущества.

Ранее в «Авито Недвижимость» сообщили, что средние цены аренды жилья в столице за первое полугодие выросли на 21,4%, но сейчас немного скорректировались из-за повышения спроса. Средняя арендная ставка на квартиры всех типов планировки в Москве с 1 января по 12 сентября 2022 года была 60 тысяч рублей, однокомнатных — 40 тысяч рублей, студий — 43 тысячи рублей, двухкомнатных — 58 тысяч рублей, трехкомнатных — 110 тысяч рублей.