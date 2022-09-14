«Однушки» в Москве сдают за 40–44 тыс. руб., «двушки» — за 58–60 тыс. руб.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средние цены аренды жилья в столице за первое полугодие выросли на 21,4%, но затем немного скорректировались, сообщили NEWS.ru в сервисе «Авито Недвижимость».

Средняя арендная ставка на квартиры всех типов планировки в Москве с 1 января по 12 сентября 2022 года была 60 тыс. рублей, однокомнатных — 40 тыс. руб., студий — 43 тыс. руб., двухкомнатных — 58 тыс. руб., трехкомнатных — 110 тыс.руб. Мы наблюдаем традиционный рост цен в высокий сезон, при этом не исключаем новую волну снижения ставок уже зимой, — сказал коммерческий директор компании Николай Попов.

Немного другие данные предоставила NEWS.ru заместитель директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. По данным компании, в августе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в старых границах Москвы составляла 44 тыс. руб., двухкомнатной — 60 тыс. руб., трехкомнатной — 85 тыс. руб. Весной, а также в июне — июле средний дисконт находился в диапазоне 5–10%, но в августе арендодатели уже неохотно шли на торг, рассказывает Полякова.

Как добавляют в «Авито», многие собственники из-за неопределенности на рынке приостановили продажу объектов и решили сдавать их. При этом часть московских арендаторов переехала в более бюджетное жилье или в другие регионы. В результате цены упали, однако эконом-варианты могут вновь подорожать на 5–10% из-за активизации квартиросъемщиков осенью, говорят аналитики.

Подробнее — в эксклюзиве NEWS.ru «Средние цены на аренду жилья в Москве упали».