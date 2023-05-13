Жителям ЛНР отключили интернет из-за обстрелов

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Жителям Луганской Народной Республики отключили мобильный интернет из-за усилившихся обстрелов, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он попросил граждан отнестись с пониманием и заявил, что самое важное — сохранить жизни и здоровье людей, особенно детей.

В связи с усилившимися обстрелами Луганской Народной Республики принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики, — написал Пасечник.

По его данным, в результате удара ВСУ пострадали двое мирных граждан, оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Пасечник также заверил, что военные делают все для безопасности населенных пунктов и подавления огневых точек противника.

В ЛНР отключили мобильный интернет 22 февраля. Тогда Пасечник объяснил решение возможными обстрелами и обещал вернуть связь, когда «это станет безопасно».

18 апреля в республику начали возвращать доступ в мобильный интернет. Врио главы ЛНР пообещал, что Сеть вернется и в другие города, исключая территории рядом с линией боевого соприкосновения.