Жителям девяти регионов России пообещали аномальное тепло

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Аномально теплая погода ожидается в ближайшие дни в Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Псковской областях, Карелии и нескольких других российских регионах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха будет на семь градусов выше нормы.

В Архангельской области — тепло до плюс 20–21 градуса, в Ненецком автономном округе — до 19 градусов, в Карелии, Вологодской области — до 21–22 градусов, в Ленинградской области — до 22–24 градусов, в Псковской области — до 25 градусов, в Калининградской области — до 30 градусов, — рассказал Вильфанд.

Теплая погода также ожидается в Эвенкийском районе. Столбики термометров будут показывать до плюс 20–22 градусов. В Сахалинской области прогнозируется до плюс 23–26 градусов, отметил руководитель Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на территории европейской части России в сентябре — октябре 2023 года ожидается три бабьих лета. По его словам, волны тепла будут сменять друг друга.

До этого Тишковец заявлял, что бабье лето придет в Москву 12 сентября и продлится вплоть до 21 сентября. По его словам, воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков в столице не ожидается.