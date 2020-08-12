Жителя Татарстана вновь оправдали по делу о насилии над дочерью

https://static.news.ru/photo/85854e16-dd3a-11ea-8f07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Городской суд Бугульмы (Татарстан) по итогам нового рассмотрения уголовного дела местного жителя Сергея Кукушкина, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного инстанцией ранее, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера, назначив ему исправительные работы за причинение лёгкого вреда здоровью, заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Подсудимый осуждён по части 1 статьи 115 УК РФ «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» на 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. От наказания освобождён ввиду зачёта срока нахождения под стражей и домашним арестом, — пишет РИА Новости.

Инцидент произошёл 27 октября 2019 года. Мужчина остался дома с тремя детьми, пока его гражданская жена Анна Милова была на работе. В какой-то момент малышке потребовалось сменить подгузник. Как утверждает супруга фигуранта, муж «задел» половые органы девочки сломанным кольцом. Женщина решила не вызывать скорую, однако Сергей настоял на обратном. Позже они все вместе поехали в больницу, оттуда муж вернулся домой к детям.

Она подтвердила, что сама написала заявление на супруга, однако, по её словам, это произошло под давлением следователей. Произошло это 26 марта 2020 года. Женщина надеется, что вскоре всё решится и суд примет сторону её мужа.

Против Сергея Кукушкина возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.

Поначалу мужчина говорил, что случайно травмировал девочку, позже якобы сознался в насилии. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлён из-за ссоры с женой и поэтому сорвался на ребёнке.

Ранее NEWS.ru писал, что старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова сообщила о задержании мужчины по подозрению в надругательстве над двумя женщинами в Чоботовском лесу столицы.

По информации сотрудников правоохранительных органов, мужчина надругался над одной женщиной, а затем аналогичное преступление было совершено против другой девушки в парковой зоне. На данный момент он задержан.