Обвиняемый в изнасиловании полуторогодовалой дочери рассказал, как всё было

https://static.news.ru/photo/7fb5a4da-bd3d-11ea-a632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья полуторогодовалой девочки из Бугульмы, отца которой обвинили в изнасиловании малышки, рассказала свою версию событий. Со слова 27-летнего Сергея Кукушкина, он случайно нанёс девочке травмы, когда решил поменять подгузник.

Инцидент произошёл 27 октября 2019 года. Мужчина остался дома с тремя детьми, пока его гражданская жена Анна Милова была на работе. В какой-то момент малышке потребовалось сменить подгузник.

Положил на диван, раздел, попросил принести памперс и салфетки, начал вытирать это всё. Не заметил, как пошла кровь, — поделился мужчина с «360».

Как утверждает супруга Кукушкина, муж «задел» половые органы девочки сломанным кольцом. Женщина решила не вызывать скорую, однако Сергей настоял на обратном. Позже они все вместе поехали в больницу, оттуда муж вернулся домой к детям.

Мы вернулись. Госпитализировать нас не стали, сказали, что ничего страшного нет. Приехала — Сергея уже дома не было. Была моя бывшая свекровь. Она сказала, что его задержали, — сообщила мать девочки.

Она подтвердила, что сама написала заявление на супруга, однако, по её словам,это произошло под давлением следователей. Произошло это 26 марта 2020 года. Женщина надеется, что вскоре всё решится и суд примет сторону её мужа.

Против Сергея Кукушкина возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.

Поначалу мужчина говорил, что случайно травмировал девочку, позже якобы сознался в насилии. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлён из-за ссоры с женой и поэтому сорвался на ребёнке.

Суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение. Оправдательный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Под петицией с требованием строго наказать насильника подписались более 15 тысяч человек.

Прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда в Верховном суде Татарстана. Позже суд отменил оправдательный приговор, писал NEWS.ru.