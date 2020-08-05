В Москве задержали подозреваемого в надругательстве над двумя женщинами

https://static.news.ru/photo/3c2b81e6-d7da-11ea-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила о задержании мужчины по подозрению в надругательстве над двумя женщинами в Чоботовском лесу столицы.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), — цитирует сообщение РИА Новости.

По информации сотрудников правоохранительных органов, мужчина надругался над одной женщиной, а затем аналогичное преступление было совершено против другой девушки в парковой зоне. На данный момент он задержан. В ближайшее время ему буде предъявлено следственное обвинение. Следователи намерены просить суд об аресте фигуранта.

Стражи порядка продолжают анализировать другие эпизоды. Они рассчитывают на помощь граждан или вероятных свидетелей.

NEWS.ru писал ранее, что в Петербурге слесарь изнасиловал юрисконсульта в её собственной квартире.