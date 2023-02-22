Жителя Камчатки отправили за решетку за призывы сжигать россиян На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за публичные призывы сжигать граждан РФ

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

На Камчатке суд постановил приговорить местного жителя к отправке в колонию на четыре года за публичные призывы расстреливать и сжигать россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону. В ведомстве подчеркнули, что причиной негативных высказываний осужденного стало недовольство политикой страны.

Житель Камчатки осужден за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности — часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280 УК России. <...> Мотивами совершенных преступлений явилось несогласие с внешней и внутренней политикой России, в том числе с проведением специальной военной операции по освобождению Донбасса, — говорится в сообщении.

В УФСБ рассказали, что житель Петропавловска-Камчатского с июня 2020 года по февраль 2022 года регулярно призывал в социальных сетях к расстрелам, убийствам и сожжению в отношении всех без исключения граждан РФ. Отдельные счеты у осужденного были к представителям органов власти. Уточняется, что мужчина получил российское гражданство в марте 2014 года, перед этим отказавшись от гражданства Украины.

В суде мужчина заявил о раскаянии. В результате ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено администрировать сайты в течение 2,5 года.

Ранее сообщалось, что четырех россиян, называющих себя гражданами СССР (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), задержали в Хабаровске по делу о подготовке госпереворота. По данным СМИ, участники движения в соцсетях вербовали военных для свержения власти. Против задержанных ведется следствие.