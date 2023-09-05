Жительницу Краснодара заподозрили в убийстве двухлетней дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Краснодара заподозрили в убийстве собственной двухлетней дочери, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, женщина вместе с ребенком 5 сентября вдвоем находились дома. Предполагается, что мать удерживала дочь в ванне до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого подозреваемая вызвала экстренные службы.

В настоящее время женщина задержана и доставлена к следователю для производства следственных действий. Правоохранители планируют изучить условия жизни и воспитания ребенка в семье. Учитывая характер преступления и поведение подозреваемой, ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что житель тувинского города Кызыл убил новорожденного, бросив его несколько раз на пол. Следователи предполагают, что подозреваемый схватил новорожденного сына и бросил на пол во время ссоры с женой. При этом отмечается, что женщина успела поймать ребенка, однако обвиняемый вновь схватил его и бросил еще раз.