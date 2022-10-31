Жительница Красноярского края из мести сожгла келью священника

Фото: МЧС Росиии

В Иланском районе Красноярского края задержали женщину, которая поссорилась с местным священником, а после из мести подожгла его келью, сообщает «МК в Красноярске». Священника не было дома, и он в итоге не пострадал. В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества путем поджога, за что ей грозит до пяти лет лишения свободы. Секретарь Канской епархии РПЦ Александр Колпаков считает, что поджог на самом деле является покушением на убийство в результате конфликта на религиозной почве.

Колпаков считает, что женщина пыталась убить алтарника Евгения Румянцева после того, как она потребовала убрать его кресты из кельи. Священник убежден, что злоумышленница является неоязычницей и бесноватой и обязательно совершит попытку убийства еще раз, если останется на свободе.

Я считаю, что если она останется на свободе, то обязательно вернется, потому что она, по моему мнению, неоязычница и, не побоюсь этого слова, бесноватая. <...> Как я понимаю, у нее было желание убить алтарника и вообще при виде христианина возникает желание убивать. Если она останется на свободе, она вернется и повторит попытку, — отметил Колпаков.

В Симферополе бывший учитель географии ранее попытался поджечь школу № 22. Мужчина пришел к учебному заведению с канистрой бензина и поджег здание сзади, но находившаяся там женщина смогла быстро потушить огонь. Когда злоумышленник попытался поджечь школьное крыльцо, был остановлен охранниками и впоследствии арестован Росгвардией.