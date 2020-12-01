Жительница Иркутска сбросила 74 килограмма ради детей

https://static.news.ru/photo/346b301e-347d-11eb-a445-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Иркутянка Алёна Пешкова рассказала о кардинальных переменах в жизни, на которые она пошла ради двоих сыновей. За восемь лет она похудела на 74 килограмма.

Она призналась, что с детства страдала от ожирения и любила плотно поесть, в том числе и перед сном. Уже к концу школы она весила 100 килограммов. Несмотря на это, в 20 лет она вышла замуж и родила сына. Но после вторых родов, когда ей было 33 года, у неё случился микроинсульт, после чего она решила, что надо менять образ жизни.

Сердце не выдержало нагрузки. Тогда при росте 165 сантиметров я весила 146 килограммов! А после родов, с полугодовалым младенцем на руках и постоянным недосыпом стало тяжелее, чем обычно. <...> Я вдруг поняла, что пора привести себя в порядок ради детей. Увы, но лишний вес в моей семье — не редкость. Видимо, есть предрасположенность, — цитирует Пешкову «КП-Иркутск».

Женщина рассказала, что ни она, ни её близкие не задумывались о режиме питания. В результате её старший сын так же, как и мать, в школе весил 100 килограммов. Поняв, что не хочет быть обузой детям, она решилась на перемены и добилась желаемого результата. Пешкова признаётся, что в 41 год прекрасно себя чувствует, а сын следует её примеру.

Ранее NEWS.ru писал, что главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян раскрыла свой секрет похудения на 20 килограммов. По её словам, ей удалось так сильно похудеть после рождения третьего ребёнка в октябре 2019 года. При этом никакой речи об экстремальных диетах не идёт — журналистка попросту старается ограничить количество потребляемой пищи.