Жители Сибири остались без домашнего скота из-за смертельного вируса

В Рудничном районе Кемерово у местных жителей изъяли домашний скот из-за опасного вируса, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на управление ветеринарии Кузбасса. По словам сибиряков, они пытались остановить изъятие животных и просили о повторных экспертизах, но им отказали.

Речь идет о высококонтагиозном заболевании (скорость заболевания высокая). Люди не болеют. Но болезнь может принести огромный клинический ущерб. Случился очаг, а пострадали люди в пятикилометровой зоне, и вот сейчас нам всем нужно эту историю локализовать, — отметили в местном управлении ветеринарии.

Специалисты уточнили, что изъятию подлежат только свиньи, а не весь домашний скот. В ведомстве добавили, что в угрожаемой зоне все животные подлежат изъятию, независимо от наличия или отсутствия клинических признаков заболевания.

