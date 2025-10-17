Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:08

Жители Сибири остались без домашнего скота из-за смертельного вируса

В Кемерово у местных жителей изъяли домашний скот из-за опасного вируса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Рудничном районе Кемерово у местных жителей изъяли домашний скот из-за опасного вируса, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на управление ветеринарии Кузбасса. По словам сибиряков, они пытались остановить изъятие животных и просили о повторных экспертизах, но им отказали.

Речь идет о высококонтагиозном заболевании (скорость заболевания высокая). Люди не болеют. Но болезнь может принести огромный клинический ущерб. Случился очаг, а пострадали люди в пятикилометровой зоне, и вот сейчас нам всем нужно эту историю локализовать, — отметили в местном управлении ветеринарии.

Специалисты уточнили, что изъятию подлежат только свиньи, а не весь домашний скот. В ведомстве добавили, что в угрожаемой зоне все животные подлежат изъятию, независимо от наличия или отсутствия клинических признаков заболевания.

Ранее в Балаклаве объявили карантин из-за кота с вирусом бешенства. Домашнее животное с подозрительными симптомами привезли в ветклинику его хозяева. Врачи поставили предварительный диагноз «бешенство» и перенаправили животное в госклинику на изоляцию.

вирусы
животные
заболевания
Кузбасс
