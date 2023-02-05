Жители Подмосковья вышли на протест против строительства платной дороги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители подмосковного города Видное вышли на протест против строительства платной дороги, которая нужна для разгрузки движения на МКАД, пишет SOTA. По данным издания, люди предполагают, что автодорога будет построена вблизи домов, из-за чего их жилища начнут сносить. Протестующие также ожидают, что шум автомобилей на дороге не даст им спать.

Почему нас, как муравьев, загнали в тупик и сжимаете эвакуаторами, стройками, нас просто зажали и добивают, — пожаловалась одна из участниц протеста.

Другая жительница Видного показала карту проекта застройки, на котором видно, что никакой разгрузочной дороги возводить не планировалось. По словам женщины, из-за постройки транспортного объекта областные власти могут снести единственную в районе поликлинику.

На текущий момент, как сообщает SOTA, жители Видного не могут достучаться до правительства Московской области в судах. В ходе сегодняшнего протеста они ожидали увидеть СМИ и депутатов Госдумы, однако ни телевидение, ни парламентарии не приехали.

Также сегодня жители Хабаровского края вышли на митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Активисты назвали суд над политиком несправедливым. 2 февраля присяжные признали Фургала виновным в организации убийств трех конкурентов по бизнесу в начале 2000-х.