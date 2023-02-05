Хабаровчане вышли на митинг в поддержку Фургала

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Сергей Фургал

Жители Хабаровского края вышли на митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, передает Telegram-канал SOTAvision. Активисты считают суд над политиком несправедливым. 2 февраля присяжные признали Фургала виновным в организации убийств трех конкурентов по бизнесу в начале 2000-х.

Активисты сделали плакаты в поддержку Фургала. На одном из них можно заметить надпись: «Суд по делу Фургала осудил невиновных! Настоящие убийцы разгуливают на свободе!!!».

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004–2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признал. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Подозреваемый в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов Фургал 30 января выступил в суде с последним словом. Он попросил признать его невиновным в инкриминируемых деяниях и подчеркнул, что хочет «отмыть свое имя». По словам Фургала, он никогда не решал вопросы при помощи убийства.