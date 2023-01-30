«Для меня важно отмыть свое имя»: Фургал отверг обвинения в убийстве Фургал в суде заявил, что никогда не решал вопросы при помощи убийства

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сергей Фургал

Подозреваемый в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 30 января выступил в суде с последним словом. Он попросил признать его невиновным в инкриминируемых деяниях и подчеркнул, что хочет «отмыть свое имя». По словам Фургала, он никогда не решал вопросы при помощи убийства, передает ТАСС.

Для меня важно, чтобы не было сомнений в моем обвинении, важно отмыть свое имя, которое дороже любых денег, — сказал экс-чиновник.

Фургал заметил, что в рамках не криминального бизнеса проблемы при помощи заказных убийств не решаются. Он добавил, что сам никогда к подобным методам не прибегал.

Что толку, если убьешь одного, на его место придет другой, — объяснил бывший губернатор.

Судебный процесс над Фургалом подходит к концу. Стороны перешли к прениям 23 января. Бывший губернатор и ещё трое подсудимых свою вину отрицают. Показания свидетелей преступлений 2004–2005 годов и нынешние расходятся. Даже если в этот раз присяжные оправдают Фургала, в Хабаровске его будут судить дальше, уже по обвинению в организации преступного сообщества и в мошенничестве в ходе управления заводом «Амурсталь».

О том, к чему пришел судебный процесс по этому делу, рассказывается в материале NEWS.ru.