Житель Ставрополья продаёт зуб мамонта весом в три килограмма

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане возбудили дело после публикации жалобы жителей посёлка для многодетных на местные власти. Как пишет inkazan.ru , авторы открытого письма обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с заявлением, что руководство посёлка препятствует организации транспортного сообщения и нарушает их права.

Башкирия

В Башкирии депутат курултая Дмитрий Чувилин подал уведомление о проведении митинга 23 февраля для эксперимента. Как пишет Mkset , таким образом он хочет проверить, можно ли законным образом провести митинг в регионе. Целью мероприятия он указал борьбу с повышением тарифов ЖКХ.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде жители пожаловались на незаконное сжигание медицинских отходов около Кстовской ТЭЦ. Как пишет NewsNN , выехавшие на место специалисты Росприроднадзора нашли две печи под железном навесом, а под снегом обнаружились мусорные развалы.

Удмуртия

В Удмуртии задержали организаторов финансовой пирамиды. Как пишет udm-info.ru , организация действовала два года, за это время жертвами стали 400 человек. Общая сумма ущерба насчитывает 400 млн рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области каждому третьему жителю не хватает зарплаты на основные нужды, пишет rostovgazeta.ru . По данным опроса, положительно оценили свои финансовые возможности только 31% респондентов. Основной статьёй расходов жителей стала еда.

Приморье

В Приморье прокуратура начала проверку из-за падения снежной глыбы на ребёнка с крыши магазина, пишет vostokmedia.com . Ведомство проверяет исполнение закона о благоустройстве и требованиях безопасности для организации торговли и оказания услуг.

Омская область

В Омске в текущем году из-за плохой уборки дорог произошло более 70% аварий. Как пишет gorod55.ru , за первый месяц нового года в городе произошло 107 аварий, в результате которых 144 человека получили травмы и один человек скончался. Сотрудники ГИБДД выдали свыше 200 предписаний, связанных с плохой уборкой дорог от снега.

vk.com/55gibdd

Оренбургская область

В Оренбургском районе придумали, как защитить самолёты от ворон. Издание 56orb.ru пишет, что на землях Нежинского сельсовета обнаружили огромную несанкционированную свалку с опасными веществами, которая располагается в паре километров от аэропорта. Над свалкой постоянно кружат птицы, а рядом взлетают самолеты. Для решения проблемы местные власти разработали декларацию, которая обязывает ликвидировать свалку.

Карелия

Аудиторы обнаружили нарушения более чем на 11 миллионов рублей в бюджетных учреждениях Петрозаводска. Как сообщает karelinform.ru , самым проблемным оказался аудит и контроль в сфере закупок. Помимо этого возникли вопросы по контролю за законностью и результативностью использования средств бюджета Петрозаводска: аудиторы нашли около двух миллионов «неправильных» рублей.

Тюменская область

В Тюмени начали активно вырубать деревья ради строительства. Как пишет nashgorod.ru , будет восстановлена лишь десятая часть растительности. Местные жители жалуются, что город спроектирован для машин, а не людей. Журналисты издания обсудили экологию в городе со специалистами.

park72.ru

Хабаровский край

В Хабаровском крае предприятия лесной отрасли получат льготные займы. Как сообщает transsibinfo.com , деньги пойдут на модернизацию производства. Сейчас предприятиям необходимо переориентироваться из лесозаготавливающих в перерабатывающие компании, так как в следующем году начнёт действовать запрет на вывоз необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Ставропольский край

Житель Ставрополья продает зуб мамонта весом в три килограмма. Как пишет newstracker.ru , мужчина хочет получить за него 15 тысяч рублей, при этом он не рассказывает, где взял такую редкую находку. Ранее в регионе было опубликовано объявление о продаже бивня мамонта.

Челябинская область

40 заблудившихся рыбаков спасли на озере в Кунашакском районе Челябинской области. Как пишет kursdela.biz , люди попали в беду из-за непогоды, которая обрушилась на регион. Нулевая видимость лишила мужчин возможности найти берег.

ХМАО

На территории Кондинского района предприниматели незаконно увеличили стоимость продуктов питания, из-за чего попали в поле зрения прокуратуры ХМАО. Как пишет muksun.fm , увеличение стоимости социально-значимых товаров достигало 120%. Все нарушители закона получили предупреждения и штрафы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградская область

По подсчётам комитета строительства Волгоградской области в регионе 683 аварийных дома, в переселении нуждаются более 20 000 человек. Как пишет novostivolgograda.ru , Волгоград является лидером по количеству аварийного жилья — 557 зданий. В Камышинском районе, идущем на втором месте, таких домов всего 18, в Калачёвском районе — 17, в городе-спутнике Волжском — 16.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле экологическая реабилитация водных объектов не проводилась с 2012 года, пишет издание tagilcity.ru . Причинами этого аудиторы назвали отсутствие заявок от Свердловской области или нехватку предоставленных обосновывающих документов для проверки. При этом Свердловская область оказалась на первом месте в антирейтинге регионов России с самой грязной питьевой водой.

Санкт-Петербург

Мать требует 200 тысяч рублей за незаконное задержание её ребёнка в Петербурге. Как пишет newia.ru , подросток живёт в Северной столице вместе с бабушкой и дедушкой, а его интересы представляет сестра. 15 апреля прошлого года подростка задержали правоохранители, так как он находился на детской площадке. Мальчика поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних и продержали там два дня. Теперь мать хочет возместить моральный вред, который она оценила в 200 тысяч рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакасия

В Хакасии кафе и ресторанам разрешили работать до 01:00. С учётом текущей эпидемиологической обстановки на всей территории республики увеличено время работы организаций общепита ещё на два часа, сообщает newkhakasiya.online . Также увеличена допустимая загрузка учреждений культуры, искусства, кинотеатров и фитнес-залов.

Новосибирская область

В Новосибирске управляющие компании не убирают снег с крыш домов, что приводит к травмам. Так, местная жительница рассказала, что возле дома № 2 по улице Филатова ей на голову упал сошедший с крыши снег. От сильного удара у неё произошло сотрясение мозга. Врачи также выявили ушиб мягких тканей головы и дисторсию шейного отдела позвоночника, пишет atas.info . Однако УК отказалась возмещать ущерб за упавший на голову снег.