Житель Крыма «нарушал» ПДД и получал штрафы еще месяц после смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Крыма приходили протоколы и штрафы за нарушение правил дорожного движения целый месяц после его смерти, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина погиб в середине июля, а сотрудники ГИБДД, зная это, выписывали штрафы, чтобы улучшить статистику.

Согласно протоколам, погибший дважды ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения и отказывался от медицинского освидетельствования. Также он перебегал дорогу в неположенном месте и нарушал другие правила дорожного движения.

По данным канала, руководство узнало о махинациях сотрудников лишь недавно. После этого в отделении была организована проверка. Виновные сотрудники в этот момент оказались на больничном, поэтому сотрудники СК по региону не могут их опросить.

Ранее журналисты сообщали, что в Ставропольском крае подполковник МВД завышал стоимость уборки зданий полиции, за счет чего обогатился на 3,6 млн рублей. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подполковник осуществлял махинации на протяжении шести лет.

За это время он успел заключить девять госконтрактов с разными ИП. Полицейский был задержан после внезапной проверки. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.