Полицейский на Ставрополье незаконно обогатился на уборке SHOT: подполковника МВД на Ставрополье заподозрили в хищении 3,6 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ставропольском крае подполковника МВД Юрия Данькова заподозрили в хищении 3,6 млн рублей за счет завышения стоимости уборки зданий полиции. По данным канала, на начальника тыла отдела МВД по Петровскому округу в Светлограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

SHOT сообщает, что с 2017 по 2023 год полицейский заключил девять госконтрактов с разными ИП из Ставрополя на общую сумму 4,7 млн рублей, деньги выделялись на уборку территории и четырех зданий МВД. По информации канала, Даньков завысил реальную стоимость услуг и таким образом обогатился на 3,6 млн рублей.

Махинации подполковника вскрылись в ходе недавней проверки, полицейский задержан, ему может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей, сообщает SHOT.

Ранее в Ростовской области начальника уголовного розыска заподозрили в превышении полномочий и неправомерном доступе к информации из базы данных ГИБДД. По данным СМИ, подполковник МВД по просьбе знакомого отправил ему скан чужого паспорта. Полицейскому может грозить до четырех лет лишения свободы.