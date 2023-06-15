Полицейский может попасть под статью за отправку фото чужого паспорта В Ростовской области полицейский может попасть под статью за отправку фото чужого паспорта приятелю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области начальник уголовного розыска может попасть под уголовную статью о неправомерном доступе к информации с использованием служебного положения. По предварительным данным, подполковник полиции по просьбе приятеля отправил ему фотографию чужого паспорта из базы данных ГИБДД, рассказал «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах.

Есть несколько версий того, почему такая просьба могла поступить к сотруднику полиции. Одна из них — дончанин собирал информацию о конкуренте по бизнесу, — отмечает собеседник издания.

Фото паспорта полицейский отправил знакомому через один из мессенджеров. Об этом стало известно сотрудникам службы собственной безопасности. По одной из версий, рассказать об этом мог кто-то из коллег подполковника из-за личной неприязни. В отделе прошла проверка, материалы которой были переданы в Следственный комитет Ростовской области.

Источник уточнил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подполковнику может грозить до четырех лет лишения свободы.

Скопинский районный суд Рязанской области ранее принял прошение об условно-досрочном освобождении экс-начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.