Суд выпустил на волю экс-полицейского, приговоренного к 12 годам Суд в Рязанской области освободил по УДО экс-главу управления МВД Сугробова

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов

Скопинский районный суд Рязанской области принял прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, сообщает ТАСС. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.

Удовлетворено ходатайство частично. Он освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы, — сообщили в суде.

Ранее Мосгорсуд признал Дениса Сугробова виновным в создании преступного сообщества, состоящего из подчинённых Сугробову полицейских, и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, впоследствии этот срок был снижен до 12 лет лишения свободы. Всего по этому делу были осуждены восемь человек.

По версии прокуратуры, Денис Сугробов и ряд его подчинённых создали преступную группу, чтобы повысить раскрываемость дел в своём подразделении. Оперативники фальсифицировали дела на протяжении нескольких лет. В отношении сотрудников ГУЭБиПК и их сообщников были возбуждены уголовные дела.