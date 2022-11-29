Житель Калининграда пожарил колбасу на Вечном огне

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининграда, который готовил еду на Вечном огне, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Возбуждено уголовное дело за надругательство над надмогильным сооружением. Мужчине грозит арест на срок до трех месяцев.

Инцидент произошел на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде. Мужчина решил приготовить еду на Вечном огне, но попал в объектив камер наблюдения. По данным Telegram-канала Amber Mash, задержанным оказался 45-летний бомж — он захотел пожарить сервелат, и вместо плиты воспользовался мемориалом.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на вечном огне. Свои действия школьники сняли на видео и выложили в Сеть. Очевидцы рассказали в соцсетях, что дети некоторое время катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать». Потом мальчики достали картошку, нарезали, положили один самокат на вечный огонь и приготовили на нем еду. Местные жители отметили, что после этого подростки съели «ужин» и ушли.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На распространившемся в Сети ролике парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. Парня привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений».