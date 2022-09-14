На Урале подростки сняли видео, как жарят картошку на вечном огне

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на вечном огне. Свои действия школьники сняли на видео и выложили в Сеть.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что дети некоторое время катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать». Потом мальчики достали картошку, нарезали, положили один самокат на вечный огонь и приготовили на нем еду. Местные жители отметили, что после этого подростки съели «ужин» и ушли.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Правоохранители занимаются розыском участников видео, а также возможных свидетелей происшествия. Личности вандалов устанавливаются.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На распространившемся в Сети ролике парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. Парня привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений».