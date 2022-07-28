Полиция Воронежа ищет помочившегося на могилу с криком «Слава Украине!» Воронежский подросток осквернил могилу, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине!»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воронежские полицейские ищут подростка, осквернившего могилу на одном из кладбищ города, рассказали NEWS.ru в региональном ГУ МВД России. В ведомстве подчеркнули, что эксперты изучают опубликованную нарушителем видеозапись инцидента, а также назвали поведение молодого человека неадекватным.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту опубликования видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ. Устанавливается место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям на видео. Пока неизвестно, на каком кладбище происходило это. Вообще, конечно, поведение не совсем понятное, неадекватное, — отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

На видеозаписи молодой человек ходит от одного надгробия к другому, обнимает их и ругается матом.

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