Помочившийся и станцевавший на могиле ветерана тиктокер задержан в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже задержали двух подростков, один из которых выложил в Telegram видео, как испражняется на могилу. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, полицейские проведут проверку действий юных блогеров, решивших таким образом получить славу.

Оперативниками уголовного розыска городского управления полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении противоправного деяния на одном из кладбищ Воронежа. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет. Проводится процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

Накануне в сети распространилось видео, на котором подросток справил нужду на кладбище с криками «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На ролике парень говорит, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начинает обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. На еще нескольких видео, опубликованных подростком в соцсетях, молодой человек танцует тверк на могиле ветерана.

При этом подросток принес извинения своей аудитории. По его словам, он не думал, что делает, а «просто хотел просмотров».

Пожалуйста, простите меня, я больше так не буду, правда. Я ничего не употребляю, это все шутки в Интернете. Я просто хотела просмотров, я не думала своей больной головой. Пожалуйста, пожалуйста, я больше так не буду, правда, пожалуйста, простите меня, — сказал тиктокер.

Парню может грозить уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений». В случае, если преступление было совершено группой лиц по мотивам политической ненависти, она предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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