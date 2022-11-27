Житель Иркутска получил 17 лет колонии за изнасилование сестры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил 22-летнего местного жителя к 17 годам колонии строго режима за изнасилование своей несовершеннолетней сводной сестры, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Следствие доказало, что молодой человек неоднократно надругался над своей жертвой и обещал расправиться с ней. Он был осужден по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как стало известно суду, первый эпизод надругательства над своей сестрой осужденный совершил, когда девочке было 10 лет. Он угрожал расправиться с ней и убить ее бабушку, если та расскажет всем о произошедшем. Девочка долгие годы молчала, однако позже все же решила открыться одному из родственников. Тот незамедлительно обратился в полицию, и насильник был задержан.

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему молодому человеку. Он признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), — говорится в сообщении СКР.

Ранее Baza сообщала, что жительница города Курильска, расположенного на острове Итуруп в Сахалинской области, похитила семилетнюю девочку, после чего над ней надругался ее сожитель. По информации канала, насильником оказался 46-летний А. Комарицкий, а ребенка похитила 28-летняя В. Хомчук. Следователи предполагают, что 26 августа девушка уговорами завела девочку в квартиру, где малышку изнасиловал ее любовник. После этого преступник выбросил девочку в окно со второго этажа.

Девочку доставили в реанимацию больницы Южно-Сахалинска на вертолете. Комарицкого и Хомчук задержали, в 90-е мужчина уже был судим за изнасилование.