Житель Бурятии до смерти забил обидчика матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице Бурятии Улан-Удэ бытовой конфликт завершился трагедией. Как сообщает «КП-Иркутск», 9 апреля в общежитии на улице Пушкина произошла ссора между двумя соседями — мужчиной и женщиной. Позже за женщину пришел заступиться ее 27-летний сын, который ночью выбил дверь в комнату 41-летнего соседа, избил его кулаками по голове, после чего скрылся.

Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем нападения, вызвала скорую помощь. 41-летнего мужчину с многочисленными травмами головы госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя некоторое время он скончался в больнице, — рассказали изданию в республиканском управлении СКР.

По информации следователей, напавший был задержан по месту жительства. На допросе мужчина признался, что напал на соседа своей матери, но отрицал, что избил его до смерти.

Правоохранители предъявили жителю Бурятии обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее петербургского ученого-гидролога Александра Цветкова задержали по подозрению в убийствах с особой жестокостью 20-летней давности. Преступления были совершены в августе 2002 года в Новой Москве и Северо-Восточном административном округе столицы.