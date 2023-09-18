Житель Братска дважды переехал старушку на «Волге» и попал на видео

Фото: t.me/mvd_38

Водитель «Волги» из Братска сбил 81-летнюю пенсионерку на абсолютно пустой парковке, передает Telegram-канал Babr Mash. Мужчина не заметил женщину, поэтому дважды проехал по ней, прежде чем выйти из машины. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Трагедия произошла на улице Юбилейной. Как уточнил канал, 70-летний водитель отечественного авто сдал назад, не посмотрев в зеркало, в результате чего и произошла авария.

Тем временем в Иваново водитель автомобиля ВАЗ-21013 сбил женщину и ее дочь на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Позднее автомобиль подозреваемого был найден полностью сожженным. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Также сообщалось об аварии с участием курьера на электровелосипеде в Москве. Мужчина сбил женщину-пешехода, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая получила крайне серьезные травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Спустя некоторое время она скончалась.

Подозреваемый был найден и заключен под стражу. По факту произошедшего проводится проверка, принимается решение о возбуждении уголовного дела.