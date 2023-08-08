В Москве курьер насмерть сбил женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 22-летний курьер на электровелосипеде сбил женщину-пешехода, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. По информации правоохранителей, женщина получила тяжелые травмы и скончалась в медучреждении. Злоумышленник скрылся с места преступления.

22-летний курьер двигался на электровелосипеде по ул. Нижняя Красносельская и сбил пешехода. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в медицинском учреждении, — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранительный орган отмечает, что позднее мужчину задержали, он заключен под стражу.

Ранее столичное управление ГИБДД сообщило, что свыше 600 человек пострадали в ДТП с электросамокатами и велосипедами в Москве за последние полгода. По данным ведомства, на ДТП с участием электросамокатов пришлось 338 происшествий, велосипедисты попадали в аварии 249 раз. Сотрудники инспекции также призвали россиян контролировать передвижение детей на электросамокатах. Кроме того, они напомнили, что передвигаться на устройстве вдвоем или втроем категорически запрещается.

До этого житель Новороссийска потерял почку после падения с электросамоката. Пострадавший поступил в городскую больницу № 1, где у него диагностировали разрыв органа. Врачи провели операцию, однако им так и не удалось восстановить почку. Послеоперационный период прошел без последствий, пациент уже отпущен домой.