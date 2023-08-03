Житель Новороссийска прокатился на электросамокате и лишился почки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение с электросамоката для 21-летнего жителя Новороссийска закончилось разрывом почки, сообщает Telegram-канал Baza. Врачам пришлось удалить травмированный внутренний орган, поскольку восстановить его после падения было уже невозможно.

Пострадавший поступил в городскую больницу № 1 с травмой поясничного отдела после падения с электросамоката. Врачи выявили у него признаки забрюшинного кровотечения. Рентген показал разрыв левой почки, восстановить которую врачам представилось невозможным. Орган был разорван надвое.

По данным Baza, послеоперационный период прошел без последствий, после чего пациента выписали домой.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, как обезопасить себя при езде на электросамокате. По ее словам, правильно подобранная экипировка, в частности шлем, поможет защититься от смертельных травм при падении с этого средства передвижения. Самой частой травмой самокатчиков она назвала черепно-мозговую.

В июне Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудник полиции на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Ребенок получил перелом челюсти, потребовавший хирургического вмешательства. Состояние здоровья несовершеннолетнего врачи оценивали как средней степени тяжести.