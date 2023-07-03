Малышева рассказала, как не разбиться насмерть на электросамокате Малышева: шлем убережет от гибели при падении с электросамоката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильно подобранная экипировка, в частности шлем, поможет защититься от смертельных травм при падении с электросамоката, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что самой частой травмой самокатчиков является черепно-мозговая.

Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что при падении с электросамоката также можно получить перелом позвоночника и разрыв внутренних органов, в том числе печени и селезенки.

Одна из самых опасных травм — черепно-мозговая. Можно влететь головой, сломать позвоночник. Очень опасно, когда вы падаете вместе с самокатом, ручка может впиться в живот. Вы можете порвать внутренние органы, — сказал врач.

Малышева добавила, что избежать смертельного исхода можно при соблюдении правил дорожного движения, а также при ношении нарукавников и налокотников. Кроме того, ведущая подчеркнула, что нельзя кататься на самокате вдвоем и употреблять спиртное перед поездкой.

1 июля в Нижневартовске водитель самоката не справился с управлением, перелетел через ограждение и погиб, свернув шею.

Ранее сенатор Александр Башкин призвал запретить в некоторых частях населенных пунктов России использование электросамокатов.