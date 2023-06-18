Полицейский на самокате едва не оставил инвалидом школьника в Петербурге Baza: школьник получил открытый перелом челюсти после того, как в него влетел полицейский на самокате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Baza. Ребенок получил серьезную травму лица, ему предстоит операция. Состояние здоровья несовершеннолетнего врачи оценили как средней степени тяжести.

По информации канала, самокатом управлял работающий дежурным ИВС в Новосибирске капитан Кондратьев. Он попытался срезать дорогу и проехать через фонтан, однако там ему навстречу выбежал мальчик.

На крики ребенка сразу же прибежал отец и вызвал скорую помощь. В больнице у школьника диагностировали открытый двойной перелом челюсти и выбитый зуб. Как пишет Baza, мальчику предстоит сложная операция и длительное восстановление после нее.

По данным канала, сотрудники полиции пытался уладить ситуацию мирно и даже предлагал денег. Отмечается, что у самокатчика была взять кровь на проверку содержания в ней алкоголя или запрещенных веществ.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость движения предлагается сократить до 15 км/ч. По его словам, необходимость запрета средств индивидуальной мобильности обусловлена тем, что пешеходные зоны предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».