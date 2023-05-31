Электросамокатчикам в России могут осложнить жизнь «Известия»: прокатным электросамокатам в РФ хотят запретить проезд по пешеходным улицам

Фото: Alexander Legky, Саша Легкий/Global Look Press

В России предложили запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость проезда предлагается сократить до 15 километров в час. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение главы рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского в адрес МВД и Минтранса. Также депутат предлагает запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами. Аналогичные меры предполагаются для доставщиков товаров, использующих электровелосипеды.

Мы должны смотреть на статистику происшествий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 километров в час, — говорится в обращении Якубовского.

По его словам, необходимость запрета СИМ обусловлена тем, что они предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».

ПДД, касающееся езды на электросамокатах, правительство РФ утвердило в октябре 2022 года. В результате с 1 марта 2023 года появился термин «средство индивидуальной мобильности», включающий электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и ряд других подобных устройств. Максимальная скорость, предусмотренная для данного вида транспорта, составляет 25 километров в час, его масса не должна превышать 35 килограммов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев предложил для управления электросамокатами и электровелосипедами необходимо создать водительские права, чтобы сократить число аварий на дорогах с их участием. Парламентарий отметил, что большинство ДТП происходит просто из-за того, что тот, кто управляет самокатом, не знает правил дорожного движения.

В свою очередь член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз. По его мнению, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей за правонарушение не соответствует современным реалиям.